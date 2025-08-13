OFFICIEEL: Een vertrouwd gezicht keert terug naar RFC Luik

Het is officieel, Reno Wilmots keert na één seizoen afwezigheid terug bij RFC Luik. De 28-jarige speler sluit zich aan bij de club tot 2027.

Na een toch wel succesvol seizoen bij Patro Eisden, hebben de Limburgse club en de speler besloten om in onderling overleg uit elkaar te gaan. Sindsdien was de grote vraag waar Reno Wilmots zou belanden.

De bestemming is nu bekend. De zoon van de sportief directeur van Standard Luik keert terug naar RFC Luik. Hij heeft een contract getekend voor twee seizoenen.

Wilmots speelde al eerder bij de Luikenaars in het seizoen 2023-2024. Hij kwam in totaal uit in 28 wedstrijden in alle competities. Vorig seizoen bij Patro nam hij deel aan 34 wedstrijden en was hij een belangrijke schakel in het team van Stijn Stijnen.

"Ik ben blij, opgelucht en ongeduldig om weer te spelen in de kleuren van Luik. Mijn doel is om het team maximaal te helpen en alles te geven om de top zes te bereiken. Ik kijk ernaar uit om de sfeer van Rocourt weer te ervaren", legt de defensieve middenvelder uit.

Zoals Gaëtan Englebert vorige zaterdag aan onze microfoon in Eupen uitlegde, heeft RFC Luik nog versterking nodig. Het middenveld was één van de belangrijke punten die hij noemde om te versterken: "We hadden nog een speler nodig op het middenveld en we kenden Reno goed, die een interessant profiel heeft voor de club. Zijn lengte, zuivere opbouw en gevoel voor positie, samen met zijn ernst, voorbeeldige mentaliteit en grote werklust, maken hem een welgekomen versterking voor onze ploeg."