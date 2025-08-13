Ook rechtsachter blijft thuis voor terugmatch van Anderlecht tegen Sheriff Tiraspol

Ook rechtsachter blijft thuis voor terugmatch van Anderlecht tegen Sheriff Tiraspol
Anderlecht is vertrokken naar Moldavië om zijn terugwedstrijd in de UEFA Conference League-voorronde af te werken. tegen Sheriff Tiraspol verdedigt het een riante 3-0 voorsprong uit de heenwedstrijd.

Na de heenwedstrijd lijkt de kwalificatie voor de vierde en laatste voorronde al binnen. Anderlecht is woensdag met een bonus van drie doelpunten op het vliegtuig richting Moldavië gestapt om Sheriff Tiraspol te bekampen.

Eerder raakte al bekend dat Thorgan Hazard, Yari Verschaeren en Jan-Carlo Simic niet zouden meereizen voor de terugwedstrijd. Ook de geblesseerde Ilay Camara reist niet mee af naar Chisinau, de hoofdstad van Moldavië.

Geen Maamar voor terugwedstrijd

En nu is ook bekendgeraakt dat vleugelverdediger Ali Maamar thuisblijft. Hij zit niet in de wedstrijdselectie die Anderlecht bekendmaakte. Afgelopen zondag stond hij nog in de basis in de thuisnederlaag tegen promovendus Zulte Waregem (2-3).

Zonder Camara, Maamar en de nog steeds niet fitte Killian Sardella is Anderlecht zeer beperkt qua rechtsachters voor de wedstrijd van donderdag. Basile Vroninks is de enige zuivere rechtsback die de trip naar Moldavië maakt.

Als Anderlecht de klus weet te klaren tegen Sheriff Tiraspol, moeten ze nog één kwalificatieronde weten te overleven vooraleer ze effectief deel mogen nemen aan de Conference League. In de playoffs zou Paars-Wit het opnemen tegen Aris Limassol (Cyprus) of het Griekse AEK Athene.

