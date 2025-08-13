Slecht nieuws voor Anderlecht: Twee spelers tegengehouden bij de douane in Moldavië

Twee spelers van Anderlecht kregen bij hun aankomst in Moldavië een nogal onaangename verrassing. Het Brusselse team zou mogelijk zonder twee van zijn spelers moeten spelen, die vastzitten bij de douane.

Op donderdag zal Anderlecht Sheriff Tiraspol ontmoeten in de derde voorronde van de Conference League. Na een overwinning met 3-0 in het Lotto Park , reizen de Brusselaars met een comfortabele voorsprong naar Moldavië.

De wedstrijd is verplaatst naar het oostelijke deel van Moldavië, naar Chisinau. Aanvankelijk zou de wedstrijd plaatsvinden in Tiraspol, in de buurt van het oorlogsgebied in Oekraïne, maar een beslissing van de UEFA heeft geleid tot een verandering van stadion.

Op woensdag is Anderlecht afgereisd naar de Moldavische hoofdstad. Bij aankomst is er echter slecht nieuws naar voren gekomen tijdens de controle van de papieren.

Moussa N'Diaye en Ibrahim Kanaté zijn momenteel tegengehouden bij de douane, meldt Le Soir. Een paspoortprobleem staat hen momenteel niet toe de luchthaven te verlaten.

De Brusselse club hoopt dat de situatie snel wordt opgelost, anders zullen de mannen van Besnik Hasi het zonder deze twee spelers moeten stellen. Anderlecht doet er momenteel alles aan om de situatie op te lossen.