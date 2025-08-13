Analyse Standard heeft al lang niet meer zo'n aanvaller gehad: Thomas Henry heeft mogelijk de perfecte partner gevonden

Standard heeft al lang niet meer zo'n aanvaller gehad: Thomas Henry heeft mogelijk de perfecte partner gevonden
Foto: © photonews
Thomas Henry maakt een uitstekende start van het seizoen bij Standard. De Franse aanvaller zou nu kunnen spelen naast zijn ideale aanvallende partner en landgenoot, Timothé Nkada.

Hij is één van de topaankopen van de zomerse transferperiode van Standard. Na een moeilijkere periode in Italië keerde Thomas Henry terug naar België, naar een competitie die hij goed kent, om zichzelf weer op gang te brengen en het plezier in het voetbal terug te vinden.

In het project van Standard, waar zijn ervaring een belangrijke rol moet spelen voor de jonge spelers, lijkt de 30-jarige Franse aanvaller zich al helemaal thuis te voelen aan de oevers van de Maas. Tijdens het trainingskamp in Le Touquet heeft Thomas Henry zich sterk ontwikkeld en hij maakt een zeer goede seizoensstart door die de verwachtingen overtreft.

De succesvolle start van Thomas Henry bij Standard

De afgelopen jaren heeft Standard nooit een aanvaller gehad die zo goed was in balbezit en het sturen van het spel. Thomas Henry kan de bal afschermen voor twee verdedigers en naar rechts of links spelen om een aanval op te zetten en het hele team mee te laten oprukken.

Waar hij de verwachtingen overtreft, is op fysiek vlak. Mircea Rednic verborg dit niet tijdens zijn eerste persconferenties: Henry zou waarschijnlijk tijd nodig hebben om zijn beste vorm en niveau terug te vinden. Men verwachtte dat de Fransman de wedstrijden niet volledig zou spelen, maar hij speelde 85, 90 en 71 minuten in de eerste drie wedstrijden.

Ook statistisch gezien is zijn balans redelijk goed, met twee doelpunten, waaronder een slimme intikker tegen RAAL en een benutte strafschop - zij het niet perfect - tegen Racing Genk. Doelpunten die niet de mooiste uit zijn carrière zijn, maar die hem wel het vertrouwen geven.

Ja, het is mogelijk dat ik hen samen opstel.

Nu heeft de 30-jarige aanvaller ook de perfecte partner bij Sclessin gevonden. Met Timothée Nkada, die zijn plaats innam twintig minuten voor het einde tegen Genk, zal hij kunnen spelen met een aanvaller die beter zal profiteren van zijn afleggers dan Dennis Ayensa.

Henry kan nu worden opgesteld met de (veronderstelde) perfecte aanvallende teamgenoot voor zijn spel. "Ja, het is mogelijk dat ik hen samen opstel", lachte Mircea Rednic na de overwinning tegen Genk, ervan bewust dat zijn nieuwe duo in de komende weken schade kan aanrichten.

