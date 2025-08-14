Genk-coach Thorsten Fink gaat ingrijpen voor duel met OH Leuven

Genk startte met 1 op 9, maar coach Fink blijft rustig. Hij wil roteren en zo iedereen ritme geven. Verwacht dit weekend dus nieuwe namen aan de aftrap.

KRC Genk begon aan het seizoen met een 1 op 9, na nederlagen tegen Club Brugge en Standard en een gelijkspel tegen Antwerp. De Limburgers zijn niet goed gestart dus, al hoeft dat nog niet meteen voor druk te zorgen.

"In de hoofden zit het echt wel goed", zegt coach Thorsten Fink bij Het Belang van Limburg. "We gaan er ook op toezien dat we onze sterke kern gaan gebruiken." En daarmee duidt Fink op het feit dat hij zal roteren.

"Daarom is de kans groot dat er vrijdag vers bloed aan de aftrap komt. Niet omdat ik ontevreden ben over bepaalde spelers. Natuurlijk maakten we individuele fouten, maar niemand zakte onder de ondergrens."

Junya Ito is al meteen speelgerechtigd. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid niet starten, maar een invalbeurt lijkt wel heel realistisch. "Ik wil echter dat zoveel mogelijk spelers ritme blijven behouden."

"Iedereen heeft ook de kwaliteiten om zijn plaats af te dwingen. Bovendien maakten we vorig seizoen vaak het verschil met onze wissels en kunnen sommige spelers extra gevaarlijk zijn als ze invallen", besluit de Duitse trainer.