Zorgt Besnik Hasi voor een grote verrassing? "Hij heeft grinta"

Anderlecht moet de klus klaren tegen Sheriff Tiraspol in de Conference League. Besnik Hasi weet dat de druk hoog is, hij zal geen overdreven risico's nemen in zijn opstelling.

Met een voorsprong van drie doelpunten staat Anderlecht al met anderhalve voet in de play-offs van de Conference League. Maar er staat nog steeds een terugwedstrijd in Moldavië op het programma. Na de kwetsbaarheid die Zulte Waregem onlangs aan het licht bracht, moet de wedstrijd dienen om weer vertrouwen te tanken.

Besnik Hasi heeft het niet verborgen gehouden tijdens de persconferentie: "Ik kijk uit naar de reactie na onze nederlaag thuis van zondag. Het belangrijkste is natuurlijk dat we ons kwalificeren, maar een clean sheet zou ook een goede zaak zijn."

Ondanks de drukke planning en de voorsprong in deze dubbele confrontatie, zal de coach zijn basiself niet overhoop gooien: "We gaan ons systeem niet veranderen", bevestigt hij aan Nieuwsblad.

Bij zijn terugkeer in de groep zal Théo Leoni dus geduld moeten hebben. Verwacht ook niet dat Yasin Özcan (voor het eerst opgeroepen) te snel in de basis zal worden opgenomen: "Hij heeft grinta en is rustig met de bal aan de voet, maar hij heeft nog tijd nodig. Hij speelde maar twee keer 45 minuten met Aston Villa en door het papierwerk kon hij ook nog niet veel met ons trainen."

Voor de Albanese coach is het niet zozeer een kwestie van de spelers die opgesteld zijn, maar van collectieve organisatie. "We moeten vooral slimmer worden. De druk naar voren beter uitvoeren, een clever foutje maken om een aanval te stoppen... Soms staan we wel goed en is het gewoon bad luck", besluit hij.

Volg Sheriff Tiraspol - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00.

