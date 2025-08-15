Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

Union Saint-Gilloise ontvangt Standard op zaterdag. Sebastien Pocognoli heeft tijdens zijn persconferentie een update gegeven over het team.

Voor de derde keer sinds hij coach werd van Union Saint-Gillis, staat Sébastien Pocognoli op het punt om het op te nemen tegen Standard, een ploeg die hij natuurlijk door en door kent. De wedstrijd blijft bijzonder voor hem.

"Ik ga het niet verbergen. Ik zal enkele bekende gezichten met plezier terugzien." Onder die bekende gezichten zit... Mircea Rednic. Poco speelde onder leiding van de Roemeen in 2012, maar de twee mannen hadden elkaar slechts kort ontmoet: "Ik heb maar twee wedstrijden met hem gespeeld omdat ik snel naar Hannover vertrok."

Maar je hoeft hem niet te vertellen dat Rednic goed is gestart in de competitie met zijn Standard. De Rouches behaalden een mooie overwinning tegen Genk, vooral dankzij dodelijke omschakelingen: "Ik verwacht niet dat we tegen een ploeg zullen spelen die zich terugtrekt, ze hebben de kwaliteiten om aanvallend te spelen. Maar als we in die situatie belanden, moeten we geduldig en gedisciplineerd blijven in onze structuur. En natuurlijk de counters tegenhouden."

Twee geblesseerden, nog geen Guilherme

"Onder Ivan Leko was er al een zekere fighting spirit vorig seizoen, wat hen vaak hielp om de nul te houden, en dit seizoen is er waarschijnlijk nog iets meer aanvallende kwaliteit. Dit zijn dingen waar we zaterdag rekening mee zullen houden", aldus Pocognoli.

Voor deze wedstrijd zal Union het moeten stellen zonder de nieuwe aanwinst Guilherme, die nog niet speelgerechtigd is. Wat betreft de geblesseerden, meldt de medische staf nog steeds de afwezigheid van Henok Teklab en Kamiel Van de Perre. Het lijkt ernstiger te zijn dan verwacht voor laatstgenoemde, die geblesseerd raakte tijdens de opwarming tegen Leuven.

"Dat is het negatieve punt: hij heeft een spierprobleem in de psoas en deze week was er een terugval, dus we vrezen dat het net zo serieus kan zijn als bij Teklab, die nog één tot twee weken afwezig zal zijn", bevestigt Pocognoli.