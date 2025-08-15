Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union Saint-Gilloise ontvangt Standard op zaterdag. Sebastien Pocognoli heeft tijdens zijn persconferentie een update gegeven over het team.

Voor de derde keer sinds hij coach werd van Union Saint-Gillis, staat Sébastien Pocognoli op het punt om het op te nemen tegen Standard, een ploeg die hij natuurlijk door en door kent. De wedstrijd blijft bijzonder voor hem.

"Ik ga het niet verbergen. Ik zal enkele bekende gezichten met plezier terugzien." Onder die bekende gezichten zit... Mircea Rednic. Poco speelde onder leiding van de Roemeen in 2012, maar de twee mannen hadden elkaar slechts kort ontmoet: "Ik heb maar twee wedstrijden met hem gespeeld omdat ik snel naar Hannover vertrok."

Maar je hoeft hem niet te vertellen dat Rednic goed is gestart in de competitie met zijn Standard. De Rouches behaalden een mooie overwinning tegen Genk, vooral dankzij dodelijke omschakelingen: "Ik verwacht niet dat we tegen een ploeg zullen spelen die zich terugtrekt, ze hebben de kwaliteiten om aanvallend te spelen. Maar als we in die situatie belanden, moeten we geduldig en gedisciplineerd blijven in onze structuur. En natuurlijk de counters tegenhouden."

Twee geblesseerden, nog geen Guilherme

"Onder Ivan Leko was er al een zekere fighting spirit vorig seizoen, wat hen vaak hielp om de nul te houden, en dit seizoen is er waarschijnlijk nog iets meer aanvallende kwaliteit. Dit zijn dingen waar we zaterdag rekening mee zullen houden", aldus Pocognoli.

Voor deze wedstrijd zal Union het moeten stellen zonder de nieuwe aanwinst Guilherme, die nog niet speelgerechtigd is. Wat betreft de geblesseerden, meldt de medische staf nog steeds de afwezigheid van Henok Teklab en Kamiel Van de Perre. Het lijkt ernstiger te zijn dan verwacht voor laatstgenoemde, die geblesseerd raakte tijdens de opwarming tegen Leuven.

"Dat is het negatieve punt: hij heeft een spierprobleem in de psoas en deze week was er een terugval, dus we vrezen dat het net zo serieus kan zijn als bij Teklab, die nog één tot twee weken afwezig zal zijn", bevestigt Pocognoli.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (16/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Union SG
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

17:00
'Voormalige Westerlo-speler gaat knaltransfer maken van 20 miljoen euro'

'Voormalige Westerlo-speler gaat knaltransfer maken van 20 miljoen euro'

16:45
Slecht nieuws wordt bevestigd voor Anderlecht en Besnik Hasi

Slecht nieuws wordt bevestigd voor Anderlecht en Besnik Hasi

16:30
Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG

Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG

15:00
2
Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

15:30
2
OFFICIEEL: Overbodige Beerschot-middenvelder gaat opvallend nieuw avontuur aan

OFFICIEEL: Overbodige Beerschot-middenvelder gaat opvallend nieuw avontuur aan

15:45
Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind

Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind

15:15
1
Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

14:20
1
LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit

LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit

13:26
Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè" Interview

Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè"

13:45
1
'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

14:00
8
"Dit voelt beschamend en frustrerend": KV Kortrijk ziet verdediger vertrekken

"Dit voelt beschamend en frustrerend": KV Kortrijk ziet verdediger vertrekken

13:30
Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? De derde helft

Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter?

12:20
9
"Snelheid en constante dreiging": Cercle Brugge heeft offensieve versterking beet vanuit Engeland

"Snelheid en constante dreiging": Cercle Brugge heeft offensieve versterking beet vanuit Engeland

12:40
1
Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

13:00
2
Stevige bocht? 'Gent ziet af van transfer en wil niet meer shoppen bij JPL-concurrent'

Stevige bocht? 'Gent ziet af van transfer en wil niet meer shoppen bij JPL-concurrent'

12:00
Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

11:00
8
'Pocognoli heeft een probleem en moet vijf spelers Champions League ontzeggen'

'Pocognoli heeft een probleem en moet vijf spelers Champions League ontzeggen'

08:20
Stroeykens zit met het hoofd elders, Saliba recht de rug: ons rapport van de Anderlecht-spelers tegen Sheriff Tiraspol

Stroeykens zit met het hoofd elders, Saliba recht de rug: ons rapport van de Anderlecht-spelers tegen Sheriff Tiraspol

11:40
Zorgen om Romelu Lukaku voor Rode Duivels? Meer informatie sijpelt door

Zorgen om Romelu Lukaku voor Rode Duivels? Meer informatie sijpelt door

11:20
'Club Brugge aast op drie toptalenten en krijgt erg gemengd nieuws'

'Club Brugge aast op drie toptalenten en krijgt erg gemengd nieuws'

10:30
Done deal: bekend 'neefje van' (met verleden bij Gent) trekt van Genk naar Franse topclub

Done deal: bekend 'neefje van' (met verleden bij Gent) trekt van Genk naar Franse topclub

10:00
Pro League grijpt in na Europese kwalificatie RSC Anderlecht en Club Brugge

Pro League grijpt in na Europese kwalificatie RSC Anderlecht en Club Brugge

09:30
"Ik vrees nooit": 'Coach Charaï spreekt, maar Westerlo moet wel degelijk vrezen voor vertrek van nog een sterkhouder'

"Ik vrees nooit": 'Coach Charaï spreekt, maar Westerlo moet wel degelijk vrezen voor vertrek van nog een sterkhouder'

09:00
Opgelet KAA Gent en Antwerp: strijd om Champions' Play-offs zal verrassend spannend worden Analyse

Opgelet KAA Gent en Antwerp: strijd om Champions' Play-offs zal verrassend spannend worden

07:20
6
Moet Hasi belangrijke speler missen tegen AEK Athene? Dit zegt het reglement over de zaak

Moet Hasi belangrijke speler missen tegen AEK Athene? Dit zegt het reglement over de zaak

08:40
'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan'

'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan'

08:00
5
Kassa kassa? 'Nieuwe miljoenentransfer komt stap dichterbij voor Club Brugge'

Kassa kassa? 'Nieuwe miljoenentransfer komt stap dichterbij voor Club Brugge'

07:30
RSC Anderlecht weet wie hen in de weg staat op weg naar Europese groepsfase

RSC Anderlecht weet wie hen in de weg staat op weg naar Europese groepsfase

07:40
3
Chelsea-spelers komen met mooi gebaar richting familie van overleden Diogo Jota

Chelsea-spelers komen met mooi gebaar richting familie van overleden Diogo Jota

07:00
Ex-speler van Charleroi op weg naar de Premier League!

Ex-speler van Charleroi op weg naar de Premier League!

06:30
Vertrekt hij nog bij La Louvière? Sterkhouder kan transfer maken naar Zwitserland

Vertrekt hij nog bij La Louvière? Sterkhouder kan transfer maken naar Zwitserland

23:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Patris - Dussenne

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Patris - Dussenne

21:40
OFFICIEEL: KAA Gent grijpt naast aanvallende versterking, die voor Eredivisie-club kiest

OFFICIEEL: KAA Gent grijpt naast aanvallende versterking, die voor Eredivisie-club kiest

22:30
1
Moet hij voor de doelpunten gaan zorgen? Cercle Brugge wil speler huren van Premier League-club

Moet hij voor de doelpunten gaan zorgen? Cercle Brugge wil speler huren van Premier League-club

22:00
4
Steeds meer interesse voor Louis Patris, die nog maar pas door Anderlecht werd verkocht aan Sint-Truiden

Steeds meer interesse voor Louis Patris, die nog maar pas door Anderlecht werd verkocht aan Sint-Truiden

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens' DKMA DKMA over 'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller' Stefaan_82 Stefaan_82 over Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken Andreas2962 Andreas2962 over Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? poestexas poestexas over Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind JaKu JaKu over 'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan' Mr bacardi Mr bacardi over Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet van gisteren in het voetbal, hè" JBond JBond over Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem YoniVL YoniVL over Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG JHH JHH over Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved