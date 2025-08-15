Westerlo-trainer Charaï verwerpt idee van Patrick Goots: "Er wordt al snel geroepen"

KVC Westerlo kon na de zege tegen Zulte Waregem geen tweede thuisoverwinning op rij behalen. De 0-1 nederlaag tegen KV Mechelen zorgde voor frustratie, al blijft coach Charaï vertrouwen houden in zijn aanvallers.

KVC Westerlo kon geen twee thuiszeges op rij boeken. Na de 3-1 overwinning tegen Zulte Waregem, volgde een 0-1 nederlaag tegen KV Mechelen. En die kwam toch hard aan.

Westerlo speelde goed, kreeg genoeg kansen om het af te werken, maar vergat zichzelf steeds te belonen. Heel wat spelers oogden best gefrustreerd, want een zege had zeker niet onterecht geweest.

Patrick Goots opperde deze week het idee van een spitsentrainer in te voeren. Coach Issame Charaï heeft daar nog geen behoefte aan. "Als je een keer een paar kansen mist, wordt er al heel snel geroepen", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

"Ik ben er echter van overtuigd dat we voldoende kwaliteiten hebben, zowel in de technische staf als in de spelersgroep. Tijdens de week wordt er, onder andere met Bart Goor, apart getraind op de afwerking en de keuzes in de final third", gaat Charaï verder.

"Dat gaat over het juiste moment kiezen, positie nemen, … En alle onze aanvallers hebben toch al een doelpunt gemaakt. Ik maak me geen zorgen", besluit hij. Zijn spelers krijgen zondag tegen Cercle Brugge een nieuwe kans.