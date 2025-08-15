Zware tegenslag voor jong talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

Zware tegenslag voor jong talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"
Foto: © photonews

Amine Ouahabi liep een zware kruisbandblessure op en staat maandenlang aan de kant. Fred Vanderbiest noemt het een spijtige tegenslag voor het jonge talent van de A-kern.

Fred Vanderbiest kwam vrijdag op zijn persconferentie met slecht nieuws. De jonge Amine Ouahabi heeft namelijk een zware blessure opgelopen en zal maandenlang out zijn.

"Hij heeft een kruisbandletsel opgelopen toen hij vorige week met de U23 speelde en zal een tijdje out zijn", vertelde de trainer op zijn wekelijks persmoment. "Hij is aan het einde van vorig seizoen bij de A-kern gekomen en heeft een mooi profiel."

"Hij kan als nummer zes of nummer acht spelen. Hij is nog jong en het is natuurlijk spijtig wat hem overkomt. Ouahabi heeft net als Moncef Zekri een resem wedstrijden gespeeld op de Africa Cup voor U17."

Vanderbiest probeert verbanden te leggen. "Misschien is er sprake van overbelasting, want toen hij er aan het einde van vorig seizoen bijkwam, was hij ook al oververmoeid en had hij last aan de patellapees."

"We moeten bekijken of daar mee de oorzaak zit van zijn blessure. Ik denk niet dat het er iets mee te maken heeft dat hij zijn blessure opliep op een kunstgrasveld. Ook op gras kun je evengoed een kruisbandblessure oplopen", besluit Vanderbiest.

Volg KV Mechelen - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (16/08).

