Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen"

Benito Raman en Fred Vanderbiest: het zijn toch wel twee aparte figuren bij KV Mechelen. Het klikt tussen speler en coach, dat is het voornaamste.

"We zijn twee hevige karakters maar hij weet hoe hij me moet aanpakken." Zo beschreef Benito Raman de dynamiek tussen hem en Vanderbiest na de overwinning in Westerlo. "Benito is Benito. We hebben nog een paar jongens zoals hij in de kern. Het is tegenwoordig belangrijk dat je weet wat je tegen wie kunt zeggen", beseft Vanderbiest.

Dat is het aspect van peoplemanagement dat bij het trainerschap komt kijken. "Je moet elkaar de waarheid kunnen zeggen, zolang dat op een respectvolle manier gebeurt." Dat doen hij en Raman dus. "Zo blijft het het langst duren en dat is het beste werkzaam." Ze kunnen dus wel wat verdragen van elkaar, daar komt het op neer.

Vanderbiest bespreekt aanpak van spelers

Alleen kunnen we ons voorstellen dat Vanderbiest deze aanpak niet bij al zijn spelers hanteert. "Iedereen heeft een eigen aanpak die hij verkiest. Sommige jongens moet je in groep aanpakken, sommigen hebben liever dat dit in een individueel gesprek gebeurt. Anderen kunnen helemaal niet tegen kritiek. Je moet aftasten wat kan bij wie. Dat is heel belangrijk."

Zo zei Raman vorig weekend dat hij niet eens over frisse benen beschikte. Vanderbiest replikeerde al grappend dat hij misschien uit was geweest de dag voor de match. Na die wedstrijd is Raman dan weer gespot op de Lokerse Feesten. "Na de match mogen ze doen wat ze willen", heeft Vanderbiest er geen probleem mee.

KV Mechelen-spelers krijgen vertrouwen

Vanderbiest is het type coach die dicht bij zijn spelers staat en hen dus ook enorm veel vertrouwen geeft. "Zolang de spelers tijdens de wedstrijd maar doen wat moet. Ze zijn slim genoeg om te weten wat kan en wat niet kan." Afwachten of Raman vanavond tegen Gent tussen de lijnen weer doet wat KVM van hem verwacht.