Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen"

Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Benito Raman en Fred Vanderbiest: het zijn toch wel twee aparte figuren bij KV Mechelen. Het klikt tussen speler en coach, dat is het voornaamste.

"We zijn twee hevige karakters maar hij weet hoe hij me moet aanpakken." Zo beschreef Benito Raman de dynamiek tussen hem en Vanderbiest na de overwinning in Westerlo. "Benito is Benito. We hebben nog een paar jongens zoals hij in de kern. Het is tegenwoordig belangrijk dat je weet wat je tegen wie kunt zeggen", beseft Vanderbiest.

Dat is het aspect van peoplemanagement dat bij het trainerschap komt kijken. "Je moet elkaar de waarheid kunnen zeggen, zolang dat op een respectvolle manier gebeurt." Dat doen hij en Raman dus. "Zo blijft het het langst duren en dat is het beste werkzaam." Ze kunnen dus wel wat verdragen van elkaar, daar komt het op neer.

Vanderbiest bespreekt aanpak van spelers

Alleen kunnen we ons voorstellen dat Vanderbiest deze aanpak niet bij al zijn spelers hanteert. "Iedereen heeft een eigen aanpak die hij verkiest. Sommige jongens moet je in groep aanpakken, sommigen hebben liever dat dit in een individueel gesprek gebeurt. Anderen kunnen helemaal niet tegen kritiek. Je moet aftasten wat kan bij wie. Dat is heel belangrijk."

Zo zei Raman vorig weekend dat hij niet eens over frisse benen beschikte. Vanderbiest replikeerde al grappend dat hij misschien uit was geweest de dag voor de match. Na die wedstrijd is Raman dan weer gespot op de Lokerse Feesten. "Na de match mogen ze doen wat ze willen", heeft Vanderbiest er geen probleem mee.

KV Mechelen-spelers krijgen vertrouwen

Vanderbiest is het type coach die dicht bij zijn spelers staat en hen dus ook enorm veel vertrouwen geeft. "Zolang de spelers tijdens de wedstrijd maar doen wat moet. Ze zijn slim genoeg om te weten wat kan en wat niet kan." Afwachten of Raman vanavond tegen Gent tussen de lijnen weer doet wat KVM van hem verwacht.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest
Benito Raman

Meer nieuws

LIVE: Slaat Raman ook toe tegen ex-club? Gent wil zich lanceren, KVM wil 9 op 9 na zeges tegen Club en Westerlo

LIVE: Slaat Raman ook toe tegen ex-club? Gent wil zich lanceren, KVM wil 9 op 9 na zeges tegen Club en Westerlo

09:45
KV Mechelen heeft na de scalp van Club Brugge ook die van KAA Gent in het vizier: deze uitspraken wijzen op ambitie Interview

KV Mechelen heeft na de scalp van Club Brugge ook die van KAA Gent in het vizier: deze uitspraken wijzen op ambitie

18:50
Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is"

Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is"

12:00
1
Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

14:20
1
KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

06:45
Vormer haalt anekdote op over hoe Noa Lang zijn mond opentrok tegen Philippe Clement

Vormer haalt anekdote op over hoe Noa Lang zijn mond opentrok tegen Philippe Clement

11:30
1
LIVE: Zulte Waregem wil na Anderlecht ook Club Brugge kloppen, Hayen laat belangrijke pionnen thuis

LIVE: Zulte Waregem wil na Anderlecht ook Club Brugge kloppen, Hayen laat belangrijke pionnen thuis

11:00
DAZN en telecombedrijven komen er maar niet uit: nieuwe strategie DAZN om toch nog akkoord te vinden

DAZN en telecombedrijven komen er maar niet uit: nieuwe strategie DAZN om toch nog akkoord te vinden

10:00
2
KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

09:00
2
Club Brugge-speler lijkt al zijn krediet nu al opgebruikt te hebben: pijnlijk verhaal aan het worden

Club Brugge-speler lijkt al zijn krediet nu al opgebruikt te hebben: pijnlijk verhaal aan het worden

11:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Gharbi - Doumbia

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Gharbi - Doumbia

09:00
LIVE: Verrassen de Rouches ook in het Dudenpark? "Ik hoop dat Standard zich dit seizoen herpakt"

LIVE: Verrassen de Rouches ook in het Dudenpark? "Ik hoop dat Standard zich dit seizoen herpakt"

09:40
Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

19:20
2
Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt"

Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt"

10:30
1
Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

08:00
Johan Boskamp duidt duidelijke titelfavoriet aan in Premier League en ook de twee uitdagers

Johan Boskamp duidt duidelijke titelfavoriet aan in Premier League en ook de twee uitdagers

09:30
Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

08:20
Intriest begin van de Premier League: uitblinker Bournemouth racistisch bejegend door fan in rolstoel

Intriest begin van de Premier League: uitblinker Bournemouth racistisch bejegend door fan in rolstoel

08:36
Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

07:40
2
Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

07:20
3
Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè" Interview

Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè"

13:45
1
De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

06:30
Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten" Reactie

Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten"

06:00
David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor Reactie

David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor

23:45
4
Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken" Reactie

Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken"

23:25
1
Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

22:42
Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

23:51
Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

23:00
🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

22:30
Westerlo-trainer Charaï verwerpt idee van Patrick Goots: "Er wordt al snel geroepen"

Westerlo-trainer Charaï verwerpt idee van Patrick Goots: "Er wordt al snel geroepen"

21:50
Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

21:20
'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'

'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'

21:40
5
Anderlecht-speler geeft toe: "Voor de eerste keer blij dat ik gewisseld werd"

Anderlecht-speler geeft toe: "Voor de eerste keer blij dat ik gewisseld werd"

22:00
Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

21:00
Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles Interview

Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles

20:40
Officieel: miljoenen stromen binnen bij Westerlo

Officieel: miljoenen stromen binnen bij Westerlo

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Pegel Pegel over Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is" Demogorgon Demogorgon over Vormer haalt anekdote op over hoe Noa Lang zijn mond opentrok tegen Philippe Clement Impala Impala over DAZN en telecombedrijven komen er maar niet uit: nieuwe strategie DAZN om toch nog akkoord te vinden Mike59 Mike59 over Club Brugge-speler lijkt al zijn krediet nu al opgebruikt te hebben: pijnlijk verhaal aan het worden Vital Verheyen Vital Verheyen over OH Leuven - KRC Genk: 1-2 Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart FranskeVRooij FranskeVRooij over Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn" TIGERMANIA TIGERMANIA over Nog een Club Brugge-speler mag hopen op een selectie voor Rode Duivels: Garcia kan amper om hem heen TIGERMANIA TIGERMANIA over Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt" Deklat71 Deklat71 over Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved