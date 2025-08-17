🎥 Jorthy Mokio laat van zich spreken met fabelachtige omhaal tegen De Busser, maar Ajax doet wel meteen slechte zaak

Ajax Amsterdam slaagde er niet in om de valstrik van Go Ahead Eagles te ontwijken. De winnaar van de laatste KNVB Beker hield de Ajacieden op een gelijkspel, al had het er ook anders kunnen uitzien als Jorthy Mokio had gescoord.

Voor de tweede speeldag van de Eredivisie trok Ajax Amsterdam naar Go Ahead Eagles, de winnaar van de laatste KNVB Beker. Bij de aftrap stond Jorthy Mokio in de basis bij Ajax, terwijl Rayane Bounida op de bank begon.

Licht geblesseerd was Mika Godts niet opgenomen in de wedstrijdselectie. Aan de andere zijde stond doelman Jari De Busser, de held van de bekerfinale, in de basis, evenals de Belgische middenvelder Mathis Suray, opgeleid bij Anderlecht.

Bijna goal van Mokio, gelijkspel voor Ajax

Alles speelde zich af in de eerste helft. Davy Klaassen opende de score voor Ajax al in de derde minuut, voordat Meulensteen gelijkmaakte voor Go Ahead Eagles in de 20e minuut. De thuisploeg kwam aan het einde van de eerste helft op voorsprong via Evert Linthorst, voordat er een nieuwe gelijkmaker van Ajax volgde.

C'EST UNE PREMIÈRE MI-TEMPS FOLLE ! Sur un corner bien joué, Jorthy Mokio tente une retournée acrobatique que Jari de Busser arrête d'un beau reflexe. Malheuresement pour lui, Youri Baas égalise de la tête. 2-2.



Bij deze acties had Jorthy Mokio een prachtig doelpunt kunnen maken. Op een vrije trap en de tweede bal probeerde de jonge Rode Duivel met een acrobatische omhaal, gered op de lijn door De Busser. Op de rebound maakte Youri Baad echter net voor rust gelijk.

De tweede helft bood niets opmerkelijks. Mokio werd gewisseld tijdens de rust, Rayane Bounida bleef op de bank, en Ajax slaagde er niet in om de drie punten te pakken. Een eerste misstap voor de titelkandidaat.