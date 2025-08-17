🎥 Jorthy Mokio laat van zich spreken met fabelachtige omhaal tegen De Busser, maar Ajax doet wel meteen slechte zaak

🎥 Jorthy Mokio laat van zich spreken met fabelachtige omhaal tegen De Busser, maar Ajax doet wel meteen slechte zaak
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ajax Amsterdam slaagde er niet in om de valstrik van Go Ahead Eagles te ontwijken. De winnaar van de laatste KNVB Beker hield de Ajacieden op een gelijkspel, al had het er ook anders kunnen uitzien als Jorthy Mokio had gescoord.

Voor de tweede speeldag van de Eredivisie trok Ajax Amsterdam naar Go Ahead Eagles, de winnaar van de laatste KNVB Beker. Bij de aftrap stond Jorthy Mokio in de basis bij Ajax, terwijl Rayane Bounida op de bank begon.

Licht geblesseerd was Mika Godts niet opgenomen in de wedstrijdselectie. Aan de andere zijde stond doelman Jari De Busser, de held van de bekerfinale, in de basis, evenals de Belgische middenvelder Mathis Suray, opgeleid bij Anderlecht.

Bijna goal van Mokio, gelijkspel voor Ajax

Alles speelde zich af in de eerste helft. Davy Klaassen opende de score voor Ajax al in de derde minuut, voordat Meulensteen gelijkmaakte voor Go Ahead Eagles in de 20e minuut. De thuisploeg kwam aan het einde van de eerste helft op voorsprong via Evert Linthorst, voordat er een nieuwe gelijkmaker van Ajax volgde.

C'EST UNE PREMIÈRE MI-TEMPS FOLLE ! Sur un corner bien joué, Jorthy Mokio tente une retournée acrobatique que Jari de Busser arrête d'un beau reflexe. Malheuresement pour lui, Youri Baas égalise de la tête. 2-2.

[📽️ : @GoalsXtra]#GAEAJA pic.twitter.com/i71MxYYxNJ

— 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) August 17, 2025

Bij deze acties had Jorthy Mokio een prachtig doelpunt kunnen maken. Op een vrije trap en de tweede bal probeerde de jonge Rode Duivel met een acrobatische omhaal, gered op de lijn door De Busser. Op de rebound maakte Youri Baad echter net voor rust gelijk.

De tweede helft bood niets opmerkelijks. Mokio werd gewisseld tijdens de rust, Rayane Bounida bleef op de bank, en Ajax slaagde er niet in om de drie punten te pakken. Een eerste misstap voor de titelkandidaat.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
Go Ahead Eagles
Jorthy Mokio

Meer nieuws

LIVE: RAAL laat voorsprong liggen tegen STVV! Live

LIVE: RAAL laat voorsprong liggen tegen STVV!

17:36
Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton

Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton

17:30
Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond

Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond

17:15
1
Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen" Reactie

Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen"

16:45
4
Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken

Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken

17:00
Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen"

Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen"

16:11
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Scheidler - Fofana - Januzaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Scheidler - Fofana - Januzaj

16:11
Spits Union SG doet nu al ... drie keer zo goed als vorig jaar: dit heeft hij daar over te zeggen

Spits Union SG doet nu al ... drie keer zo goed als vorig jaar: dit heeft hij daar over te zeggen

16:00
Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

15:21
Kapitein Zulte Waregem kreeg ferme dreun (letterlijk) van Brandon Mechele en reageert op deze manier

Kapitein Zulte Waregem kreeg ferme dreun (letterlijk) van Brandon Mechele en reageert op deze manier

15:45
Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis

Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis

15:30
1
'Niet Gent, maar andere JPL-club dringt plots aan voor spits'

'Niet Gent, maar andere JPL-club dringt plots aan voor spits'

13:45
Sky is the limit: als Club Brugge voorbij Rangers raakt komen ze ... in de top-20 van Europa

Sky is the limit: als Club Brugge voorbij Rangers raakt komen ze ... in de top-20 van Europa

14:30
5
"Ik wil op het WK spelen": jonge Rode Duivel windt er geen doekjes om

"Ik wil op het WK spelen": jonge Rode Duivel windt er geen doekjes om

15:00
Hoe doen ze dat toch bij Union? Nieuwkomer is meteen een sterkhouder: "Het voelt alsof ik hier al jaren speel" Reactie

Hoe doen ze dat toch bij Union? Nieuwkomer is meteen een sterkhouder: "Het voelt alsof ik hier al jaren speel"

13:15
2
Raakt Club Brugge Tzolis alsnog kwijt? 'Steenrijke club uit Premier League geeft niet op'

Raakt Club Brugge Tzolis alsnog kwijt? 'Steenrijke club uit Premier League geeft niet op'

13:30
Kat Kerkhofs komt met uniek eerbetoon aan vader 'Jokke' en laat emoties de vrije loop De derde helft

Kat Kerkhofs komt met uniek eerbetoon aan vader 'Jokke' en laat emoties de vrije loop

14:00
Besnik Hasi hakt knopen door: eerste basisplek Bertaccini, mogelijke transferpistes op de bank?

Besnik Hasi hakt knopen door: eerste basisplek Bertaccini, mogelijke transferpistes op de bank?

13:00
1
Zeurt Gent te veel over opties? Leko slaat kleine mea culpa, zijn keuzes onder de loep: "Kadri pas goed in oktober" Reactie

Zeurt Gent te veel over opties? Leko slaat kleine mea culpa, zijn keuzes onder de loep: "Kadri pas goed in oktober"

10:15
3
Nieuwe megadeal Club Brugge zit in de pijplijn: clubs groeien naar elkaar toe

Nieuwe megadeal Club Brugge zit in de pijplijn: clubs groeien naar elkaar toe

12:30
1
Waar liep het mis tussen Rik De Mil en Antwerp? The Great Old legde nochtans substantieel bedrag op tafel

Waar liep het mis tussen Rik De Mil en Antwerp? The Great Old legde nochtans substantieel bedrag op tafel

12:00
2
🎥 Goal van Campbell voor Club Brugge geen toeval: hij deed het al vijf (!) keer eerder (hier zijn de beelden)

🎥 Goal van Campbell voor Club Brugge geen toeval: hij deed het al vijf (!) keer eerder (hier zijn de beelden)

11:00
3
Direct commotie na eerste zege Barcelona: trainer Hansi Flick doet controversiële uitspraak na betwiste goal

Direct commotie na eerste zege Barcelona: trainer Hansi Flick doet controversiële uitspraak na betwiste goal

11:30
1
Opnieuw kondigt het afscheid van een sterkhouder zich aan: bij KV Mechelen reageren ze op deze manier Reactie

Opnieuw kondigt het afscheid van een sterkhouder zich aan: bij KV Mechelen reageren ze op deze manier

07:40
3
Vincent Kompany doet het zoals hij altijd zal doen: zware kritiek van journalisten raakt zijn kouwe kleren niet

Vincent Kompany doet het zoals hij altijd zal doen: zware kritiek van journalisten raakt zijn kouwe kleren niet

10:30
Direct hoge verwachtingen voor aanwinst Antwerp: "Hij kan de nieuwe Toby worden"

Direct hoge verwachtingen voor aanwinst Antwerp: "Hij kan de nieuwe Toby worden"

10:00
1
LIVE: Zien we vandaag twee spitsen aan de aftrap verschijnen bij Anderlecht tegen Dender?

LIVE: Zien we vandaag twee spitsen aan de aftrap verschijnen bij Anderlecht tegen Dender?

09:15
Problemen met Raskin bij Rangers net voor confrontatie met Club Brugge? Zijn coach is duidelijk en wijst naar entourage

Problemen met Raskin bij Rangers net voor confrontatie met Club Brugge? Zijn coach is duidelijk en wijst naar entourage

09:30
Dilemma voor Nicky Hayen: op het middenveld heeft hij een probleem dat niet direct op te lossen is

Dilemma voor Nicky Hayen: op het middenveld heeft hij een probleem dat niet direct op te lossen is

08:40
5
En ineens is de luxe bij Union groter dan bij eender welke topclub: "Een jaar intensief met hem gewerkt" Reactie

En ineens is de luxe bij Union groter dan bij eender welke topclub: "Een jaar intensief met hem gewerkt"

08:15
Nicky Hayen stelt supporters gerust over levensbelangrijke speler

Nicky Hayen stelt supporters gerust over levensbelangrijke speler

08:00
1
Vader Thierry Courtois wil perceptie rond zijn zoon weerleggen: "Thibaut heeft geen opgeblazen ego"

Vader Thierry Courtois wil perceptie rond zijn zoon weerleggen: "Thibaut heeft geen opgeblazen ego"

09:00
1
Birger Verstraete zal basisplaats niet zomaar terugkrijgen: jongeling OHL legt hem vuur aan de schenen

Birger Verstraete zal basisplaats niet zomaar terugkrijgen: jongeling OHL legt hem vuur aan de schenen

07:20
5
Nottingham Forest haalt stevig uit: Matz Sels zag zijn club zaterdag 60 miljoen euro uitgeven

Nottingham Forest haalt stevig uit: Matz Sels zag zijn club zaterdag 60 miljoen euro uitgeven

08:20
'KAA Gent haakt af voor spits van JPL-club, maar er is een Franse kaper op de kust'

'KAA Gent haakt af voor spits van JPL-club, maar er is een Franse kaper op de kust'

23:30
Vier buizen bij Standard na nederlaag tegen Union Analyse

Vier buizen bij Standard na nederlaag tegen Union

06:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 1-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 18:30 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis Alaphilippe Alaphilippe over Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen" King of Highbury King of Highbury over Manchester United - Arsenal: 0-0 Dan the Man Dan the Man over Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond FCBalto FCBalto over Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN Dan the Man Dan the Man over 'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller' FCBalto FCBalto over Sky is the limit: als Club Brugge voorbij Rangers raakt komen ze ... in de top-20 van Europa Dan the Man Dan the Man over Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is" Dirk ie Dirk ie over Birger Verstraete zal basisplaats niet zomaar terugkrijgen: jongeling OHL legt hem vuur aan de schenen A30 A30 over FCV Dender EH - Anderlecht: 0-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved