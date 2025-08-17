Dender-coach Vincent Euvrard was niet blij: "Zuivere fout van Anderlecht"

Dender-coach Vincent Euvrard zag zijn ploeg met 0-2 verliezen van Anderlecht, maar vond dat de wedstrijd niet zo eenzijdig was als de score doet vermoeden. Vooral in de eerste helft kon zijn elftal goed mee en ook werden enkele cruciale momenten niet benut.

“Op één transitiefase na stonden we goed in onze taken en voetbalden we degelijk”, klonk het. “Maar op de drie à vier grote momenten moeten we beter zijn. Denk maar aan de kans van Kvet. Zulke situaties moeten we oplossen als we echt willen groeien.”

Volgens Euvrard lagen de goals van Anderlecht vooral aan vermijdbare fouten. Bij de openingstreffer greep zijn defensie niet kordaat genoeg in. “Fredrick en Marijnissen waren te veel bezig met de bal en daardoor kreeg Huerta de kans om makkelijk te scoren”, analyseerde hij.

De tweede treffer zat de coach nog meer dwars. “Daar gaat een zuivere fout op Marijnissen aan vooraf. Uit die situatie schakelt Anderlecht om en maken ze het af. Die goal had dus eigenlijk niet mogen tellen.” Ook invaller Goncalves uitte achteraf zijn frustratie en stelde dat een kleine club vaak de nadelen van zulke beslissingen draagt.

Te weinig jongens op topniveau

Toch wilde Euvrard niet alles op arbitrage of details schuiven. Hij vond dat te weinig spelers hun echte topniveau haalden. “We missen jongens die er zelfs bovenuit kunnen steken. Dan wordt het moeilijk om punten te pakken tegen een ploeg als Anderlecht.”

De coach benadrukte dat er nog veel werk voor de boeg is. Hij wees erop dat het seizoensbegin sowieso zwaarder zou worden dan het vorige, zeker met een kern waarin verschillende spelers pas net terugkeren uit blessure.