Nieuwe megadeal Club Brugge zit in de pijplijn: clubs groeien naar elkaar toe

De toekomst van Joel Ordóñez blijft het centrale thema op de transfermarkt. Club Brugge en Olympique Marseille lijken op een akkoord af te stevenen, met nog maar 15 dagen te gaan tot de Franse transfermarkt sluit.

De Ecuadoraanse verdediger wordt al enkele weken door Brugge gepasseerd sinds de onderhandelingen begonnen. Zelfs in de Champions League-kwalificatie ontbrak hij in de selectie, wat de speculaties over zijn vertrek alleen maar voedde.

Ook afgelopen zaterdag bleef Ordóñez afwezig bij de 1-0-zege van Club Brugge op Zulte Waregem. Zijn niet-aanwezigheid in de Belgische competitie benadrukt dat de club hem richting Marseille wil laten vertrekken.

34 miljoen?

Marseille heeft ondertussen de betalingsvoorwaarden voor de verdediger verbeterd. Volgens Teradeportes werden de termijnen verlengd en werd het bedrag gekoppeld aan de prestaties van Ordóñez in Frankrijk, wat de deal aantrekkelijker maakt voor Brugge.

De verwachte transfersom ligt rond de 34 miljoen dollar, maar beide clubs blijven nog onderhandelen over de exacte prijs. Het lijkt echter slechts een formaliteit voordat er een akkoord wordt bereikt.

Met nog minder dan twee weken tot de sluiting van de Franse transfermarkt, wordt de afronding van de deal steeds waarschijnlijker. Alles wijst erop dat Ordóñez binnenkort in Marseille zal spelen.