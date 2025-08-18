Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen"

Club Brugge is allesbehalve op kruissnelheid. Ook aan de Gaverbeek pakte blauw-zwart de drie punten op een diefje. Marc Degryse weet wat de West-Vlamingen moéten doen.

Akkoord: de groepsfase van de Champions League is bij Club Brugge dé absolute prioriteit. Maar eveneens akkoord: eigenlijk maakte enkel Zulte Waregem afgelopen zaterdag aanspraak op een verdiende driepunter.

"Club Brugge is deze zomer met Ferran Jutgla, Maxim De Cuyper, Chemsdine Tabli, Ardon Jashari en wellicht Joel Ordoñez een halve ploeg kwijtgespeeldé", aldus Marc Degryse. "En die jongens waren vorig seizoen allemaal toppers."

In september volgt het echte werk. Dan zal Club Brugge zich niet langer kunnen verstoppen

De voormalige Rode Duivel verwacht géén blauw-zwarte uitschakeling tegen Rangers FC. "Maar in september volgt het echte werk. Dan zal Club Brugge zich niet langer kunnen verstoppen. Ze moeten absoluut versterking binnenhalen."

"Er is deze zomer voor meer dan honderd miljoen euro binnengekomen", is Degryse op dreef in Het Laatste Nieuws. "Het geld moét de komende weken rollen. Het bestuur moet daarbij niet enkel kijken naar jong en toekomstgericht. Er is nood aan ervaren spelers die direct inzetbaar zijn."

Nood aan ervaren spelers

"We moeten bovendien niet dramatisch doen over het vertrek van de sterkhouders", besluit Degryse. "Bij Manchester City spreekt niemand nog over Kevin De Bruyne. Denk je dat erbij PSG nog iemand aan Killian Mbappé denkt? Maar Club Brugge zal er dan wel nog iets tegenover moeten zetten."