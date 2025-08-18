Lieven Maesschalck gaat opnieuw aan de slag met Lukaku en... zegt waar Rode Duivel aan toe is

Romelu Lukaku staat minstens drie maanden aan de kant. Revalideren zal de Rode Duivel bij Lieven Maesschalck doen. Hoe kijkt de gekende fysiotherapeut naar de blessure?

Romelu Lukaku liep afgelopen weekend een blessure op tijdens een oefenwedstrijd. SSC Napoli hoopte op een spierblessure, maar onze landgenoot is er erger aan toe. De Rode Duivel moet onder het mes en zal minstens drie maanden buiten strijd zijn.

"Het is niet de eerste keer dat Lukaku een blessure heeft in het linkerbovenbeen", valt Lieven Maesschalck in Het Laatste Nieuws met de deur in huis. "Romelu is een grote atleet. Bovendien vraagt zijn fysieke speelstijl veel van zijn lichaam."

Big Rom werkt preventief om dit soort blessures te vermijden. "Maar dat kan niet altijd. Sommige factoren heb je simpelweg niet in de hand. Lukaku kennende zal hij er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren. We zullen hem tegen zichzelf moeten beschermen."

Lukaku zal alleszins in Antwerpen - en dus onder de hoede van Maesschalck - revalideren. "Romelu komt sowieso terug op zijn oude niveau", stelt de gekende fysiotherapeut gerust. "Dat zal geen enkel probleem zijn. En daar ben ik ook honderd procent zeker van."

Drie maanden buiten strijd

Lukaku zal de komende maanden de competitiewedstrijden met SSC Napoli missen. Ook enkele Champions League-wedstrijden zal Big Rom vanuit de lappenmand moeten bekijken. Daarnaast mist het jeugdproduct van RSC Anderlecht eveneens enkele WK-kwalificatiewedstrijden met de Rode Duivels.