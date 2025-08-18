Met de groeten van Marc Degryse en... José Mourinho: Anderlecht moet deze spelers opstellen

RSC Anderlecht staat voor een héél belangrijk tweeluik. Een uitschakeling in de Conference League zou een drama zijn voor paars-wit. Marc Degryse heeft alvast advies voor Besnik Hasi.

RSC Anderlecht en AEK Athene beslissen onderling wie naar de groepsfase van de Conference League mag en voor wie het Europese seizoen al voorbij is vooraleer het begonnen was.

Een uitschakeling zou niet alleen sportief - de kern van paars-wit telt ruim dertig spelers - maar ook financieel een drama zijn voor Anderlecht. Ook in de laagste Europese competitie valt geld te verdienen.

Anderlecht won afgelopen zondag met 0-2 op het veld van FCV Dender EH. Sprankelend was het voetbal allerminst. Pas na de inbreng van Kasper Dolberg en Cesar Huerta ging er dreiging uit van de Brusselaars.

"Ik zie Thorgan Hazard constant rond zich kijken", merkt Marc Degryse op in Het Laatste Nieuws. "Hij zoekt iemand om te combineren. Iemand die dezelfde voetbaltaal spreekt."

"Ik zag onlangs een persconferentie van José Mourinho", gaat de voormalige Rode Duivel verder. "Hij vertelde iets heel opvallends. Hij had nooit een speler gehaald die mislukte omwille van zijn kwaliteiten. Wel omdat ze geen connectie hadden met de spelers rond zich."

Met de groeten van... José Mourinho

Degryse heeft dan ook advies voor Besnik Hasi. "Hazard zal pas renderen als hij de juiste spelers rond zich heeft. Ik zou op rechts met César Huerta spelen, op links met Nilson Angulo en met Kasper Dolberg in de spits. Nathan De Cat en Enric Llansana moeten dan weer in de rug van Thorgan voetballen."