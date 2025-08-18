OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede

OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede
Foto: © photonews
Anderlecht heeft vanmiddag de komst van Pape Aliya N'dao aangekondigd. De jonge Senegalees zal spelen bij de RSCA Futures.

Naast het eerste team is Olivier Renard ook verantwoordelijk voor de transferzaken van RSCA Futures. De sportief directeur paars-wit heeft maandag een nieuwe aanwinst binnengehaald voor de U23.

Het gaat om Pape Aliya N'dao, een 18-jarige Senegalese aanvaller die zowel in de spits als op de linkerflank kan spelen. Anderlecht stelde hem al kort voor.

"De linksvoetige speler is krachtig, genereus in zijn inspanningen, efficiënt in de omschakeling en weet de ruimtes zonder bal uitstekend te benutten. Dankzij zijn energie en intensiteit is Pape erg gevaarlijk in het strafschopgebied van de tegenstander", klonk het op de clubwebsite.

Een seizoen om zich te bewijzen bij Anderlecht

N'dao wordt gehuurd. Tot nu toe was hij actief bij de Young African Promises in Ghana, een project dat jonge talenten de kans biedt om wedstrijden over de hele wereld te spelen.

Zo bevestigt Renard zijn strategie om jonge buitenlandse spelers aan te trekken die een zekere groeipotentie hebben. Naast N'dao zijn de afgelopen weken ook verschillende talenten van het Afrikaanse continent getest.

Dit is de zesde zomerse aanwinst voor de RSCA Futures, na Samuel Ntanda (Sampdoria), Joachim Imbrechts (Union Saint-Gilloise), Lander Gijsbers (U23 OHL), Joël Putu Matadi (U18 Charleroi) en Antwi Dacosta, afkomstig uit de Ghanese competitie.

