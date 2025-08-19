Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

Wat er ook nog zal gebeuren in de tweede helft van Rangers - Club Brugge of in de terugwedstrijd: het eerste halfuur zal blauw-zwart nooit meer afgepakt worden. En daarin maakte Club héél veel indruk.

Club Brugge stond na een dikke twintig minuten al 0-3 voor tegen Glasgow Rangers. Een heel erg mooie zaak, waardoor de vetpotten van de Champions League plots héél dichtbij kwamen.

Een kwestie van volhouden, of toch nog voor meer gaan? Dat was een beetje een twijfelgeval voor blauw-zwart. Maar indruk hadden ze toen wel al gemaakt, al viel in de tweede helft vrij snel de 1-3.



Iedereen vol lof voor Club Brugge

Indruk gemaakt dus. Op de supporters ook, zowel uit neutrale hoek als uit blauw-zwarte hoek. Op de sociale media regende het dan ook heel wat reacties.

Een bloemlezing van de leukste reacties willen we u dan ook zeker niet onthouden, want op X ging het werkelijk alle kanten uit.

Club gaat voor Tzolis nog een bod krijgen dat niet te weigeren valt. #rfcclu #clubbrugge #tzolis #Transfers — Thieugraphi - Mathieu M (@thieugraphi) August 19, 2025

Ik ga die fantastische goal en viering van een dolblije @BMechele44 dus nog 100 keer bekijken 🤪 #RanClu #RFCCLU — SorayaDB (@SorayaDB98) August 19, 2025

En wie waren nu weer De Cuyper, Jashari, Jutgla & Talbi? Man man man, straf hoor dit @ClubBrugge Als je die al vervangen hebt… 😳 #ranclu #rfcclu #RangersFC #clubBrugge — Jurgen Hollebecq (@JurgenHollebecq) August 19, 2025