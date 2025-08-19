Tientallen miljoenen lonken: dit waanzinnige bedrag strijkt Club Brugge op bij deelname aan Champions League

Club Brugge opent de CL-play-offs tegen Rangers. Sportief is de inzet groot, maar vooral financieel: deelname levert minstens 34,7 miljoen op, veel meer dan de Europa League.

Club Brugge speelt dinsdagavond de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League tegen Rangers. Een goed resultaat zou betekenen dat Club het in eigen huis kan afmaken.

Op sportief vlak is deelname aan het kampioenenbal uiteraard heel belangrijk, plus: er zouden nog eens twee Belgische clubs deelnemen aan de CL. Maar vooral het financiële plaatje is van belang.

Club weet goed genoeg hoeveel geld de Champions League oplevert: afgelopen seizoen streek blauw-zwart zo'n 60 miljoen euro op. Het Europese parcours van Club was toen ook wel heel goed verlopen.

Een nieuwe deelname aan de CL zou nu al sowieso 34,68 miljoen betekenen voor blauw-zwart, weet Sporza. Het contrast met de Europa League is enorm: daar staat een deelname gelijk aan iets minder dan 10 miljoen euro.

Een punt in de Europa League is bovendien 'slechts' 150.000 euro waard. In de Champions League is dat 700.000 euro.