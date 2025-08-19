Vier kandidaten om de afwezigheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels op te vangen: wie grijpt zijn kans?

Vier kandidaten om de afwezigheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels op te vangen: wie grijpt zijn kans?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het verdict is hard voor Romelu Lukaku. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels (89 goals) moet een operatie ondergaan aan een spierblessure en is minstens drie maanden out. Daardoor mist hij de resterende WK-kwalificatieduels richting het WK 2026.

Zijn afwezigheid laat een grote leegte achter. Lukaku was jarenlang de absolute zekerheid in de punt van de aanval. Nu moet bondscoach Rudi Garcia op zoek naar alternatieven in een spoeling die dunner is dan ooit.

Openda: eindelijk zijn doorbraak?

De logische eerste naam die opduikt, is Loïs Openda. De spits van RB Leipzig heeft zich de voorbije seizoenen opgewerkt tot vaste klant in de selectie. Hij stond in juni en maart al op de lijst en lijkt nu de natuurlijke vervanger van Lukaku te worden.

Openda wacht al een tijdje op zijn echte doorbraak in het shirt van de Rode Duivels. Met elf basisplaatsen sinds zijn debuut in 2022 kreeg hij kansen, maar vaak stond hij in de schaduw van Lukaku. Nu is er geen weg terug: Openda wordt de eerste keuze van Garcia in Vaduz tegen Liechtenstein op 4 september.

Lucas Stassin: enorm ambitieus en wil transfer

Toch kan Lukaku’s blessure ook deuren openen voor anderen. Lucas Stassin, spits bij Saint-Etienne, mag plots weer luidop dromen. Hij aast al langer op een transfer omdat hij zijn kansen op het WK wil vergroten. Het nieuws rond Lukaku zet hem wellicht nog meer onder druk om een stap hogerop te zetten.

Stassin heeft in Frankrijk al mooie dingen laten zien, maar het is duidelijk dat hij nog een versnelling hoger moet schakelen. Een club in een competitie met meer zichtbaarheid zou zijn kansen richting september fors vergroten.

Romeo Vermant: basisplaats bij Club behouden

Een andere jonge optie is Romeo Vermant. De 20-jarige aanvaller van Club Brugge kende een prima voorbereiding en lijkt klaar om dit seizoen zijn visitekaartje af te geven in de Jupiler Pro League. Enkele goals in augustus en september zouden hem meteen op de radar van Garcia zetten.

Vermant beschikt over de juiste mix van jeugdig lef en technische bagage. Zijn polyvalentie voorin kan ook een troef zijn. Hij zou wel een verrassing zijn in de selectie, maar Garcia heeft al vaker aangegeven open te staan voor jongeren die zich opdringen. Dan zal hij de concurrentiestrijd met Tresoldi en Nilsson wel moeten winnen. 

Batshuayi: een zekerheid op doelpunten, maar nu invaller

Naast het jonge geweld blijft er ook een ervaren optie in de coulissen: Michy Batshuayi. De 30-jarige spits zit bij Eintracht Frankfurt, maar is voorlopig vooral invaller. Voor Batshuayi wordt het dus cruciaal om speeltijd te krijgen of alsnog een transfer af te ronden.

Als hij weer regelmatig aan spelen en scoren toekomt, kan Batshuayi de ervaren back-up worden die Garcia misschien nodig heeft. Hij kent het huis, scoorde in het verleden vaak als invaller en is een speler waarop je in crisismomenten kan terugvallen.

De keuze van Garcia zal waarschijnlijk vallen op Openda als eerste spits, maar de komende weken worden een test voor wie zich achter hem kan positioneren. Jongeren zoals Stassin en Vermant weten dat dit hun kans is om zich te bewijzen, terwijl Batshuayi dringend een doorbraak bij zijn club nodig heeft.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Galatasaray
Romeo Vermant
Michy Batshuayi
Lois Openda

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Coucke - Dragsnes - Dussenne - Van Den Kerkhof - Djenepo

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Coucke - Dragsnes - Dussenne - Van Den Kerkhof - Djenepo

12:40
Gaëtan Coucke (ex-KRC Genk en KV Mechelen) maakt verrassende terugkeer naar Europa

Gaëtan Coucke (ex-KRC Genk en KV Mechelen) maakt verrassende terugkeer naar Europa

12:40
OFFICIEEL: Charleroi doet JPL-transfer en heeft nieuwe aanvaller beet

OFFICIEEL: Charleroi doet JPL-transfer en heeft nieuwe aanvaller beet

12:20
Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

10:30
OFFICIEEL: KV Mechelen ziet Rafik Belghali vertrekken, dit zijn de details

OFFICIEEL: KV Mechelen ziet Rafik Belghali vertrekken, dit zijn de details

12:00
2
Cyriel Dessers doet opvallende uitspraak: KV Mechelen als volgende club?

Cyriel Dessers doet opvallende uitspraak: KV Mechelen als volgende club?

11:20
2
'Kassa kassa voor Westerlo? Nieuwe gegadigde duikt op'

'Kassa kassa voor Westerlo? Nieuwe gegadigde duikt op'

11:52
OFFICIEEL: Sporting Charleroi neemt afscheid van verdediger die op speeldag 1 nog indruk maakte

OFFICIEEL: Sporting Charleroi neemt afscheid van verdediger die op speeldag 1 nog indruk maakte

11:00
OFFICIEEL: Noë Dussenne speelt opnieuw in de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Noë Dussenne speelt opnieuw in de Jupiler Pro League

10:00
2
Westerlo-coach Charaï tipt Club Brugge over zwakke plek Rangers: "Deze spelers kunnen hen pijn doen"

Westerlo-coach Charaï tipt Club Brugge over zwakke plek Rangers: "Deze spelers kunnen hen pijn doen"

07:20
Versterking voor Charleroi: Rik De Mil mag een nieuwe international verwelkomen

Versterking voor Charleroi: Rik De Mil mag een nieuwe international verwelkomen

09:30
Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge

Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge

06:30
3
🎥 Voormalige Anderlecht-speler maakt het verschil: frustrerend debuut voor twee Belgen in de Premier League

🎥 Voormalige Anderlecht-speler maakt het verschil: frustrerend debuut voor twee Belgen in de Premier League

09:00
1
Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen

Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen

08:40
7
Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen"

Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen"

21:40
3
Het is zover: Standard neemt afscheid van ongewenste grootverdiener

Het is zover: Standard neemt afscheid van ongewenste grootverdiener

08:20
3
Frank Boeckx doet opvallende onthulling over Vincent Kompany: "Dat is irritant"

Frank Boeckx doet opvallende onthulling over Vincent Kompany: "Dat is irritant"

07:40
1
Analist haalt snoeihard uit naar Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Spelers zijn ontgoocheld om onder hem te spelen"

Analist haalt snoeihard uit naar Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Spelers zijn ontgoocheld om onder hem te spelen"

08:00
5
Cyriel Dessers ontvangt Club Brugge dinsdag op Ibrox en... geeft meteen aan wie dé favoriet is

Cyriel Dessers ontvangt Club Brugge dinsdag op Ibrox en... geeft meteen aan wie dé favoriet is

23:00
3
Liet Anderlecht dé oplossing voor de defensie zomaar liggen? Deze voormalige sterkhouder had niets moeten kosten Analyse

Liet Anderlecht dé oplossing voor de defensie zomaar liggen? Deze voormalige sterkhouder had niets moeten kosten

07:00
4
Westerlo-coach Charaï is scherp na nieuwe tegenslag: "Dat mag nooit"

Westerlo-coach Charaï is scherp na nieuwe tegenslag: "Dat mag nooit"

06:00
Niet vanzelfsprekend dat hij gebleven is: doelman Nacho Miras verduidelijkt wat hij verlangt van periode bij KV Mechelen Reactie

Niet vanzelfsprekend dat hij gebleven is: doelman Nacho Miras verduidelijkt wat hij verlangt van periode bij KV Mechelen

23:30
3
Lieven Maesschalck gaat opnieuw aan de slag met Lukaku en... zegt waar Rode Duivel aan toe is

Lieven Maesschalck gaat opnieuw aan de slag met Lukaku en... zegt waar Rode Duivel aan toe is

21:00
Is een transfer van de baan? Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over de selectie van Ordoñez bij Club Brugge

Is een transfer van de baan? Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over de selectie van Ordoñez bij Club Brugge

20:40
Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club'

Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club'

22:40
5
'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond'

'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond'

20:00
13
Westerlo stelt opnieuw teleur: "Dit roept vragen op"

Westerlo stelt opnieuw teleur: "Dit roept vragen op"

22:20
Ramp in het Franse voetbal: 'Traditieclub wordt uitgesloten van alle competities en lijkt ten dode opgeschreven'

Ramp in het Franse voetbal: 'Traditieclub wordt uitgesloten van alle competities en lijkt ten dode opgeschreven'

21:20
🎥 Ook Kevin De Bruyne heeft een héél duidelijke mening over Noa Lang en... Noano!

🎥 Ook Kevin De Bruyne heeft een héél duidelijke mening over Noa Lang en... Noano!

22:00
1
Match in Waregem maakt andermaal sterk punt van Club Brugge duidelijk

Match in Waregem maakt andermaal sterk punt van Club Brugge duidelijk

00:00
1
Charleroi kaapt spits weg bij andere JPL-club: Rik De Mil zegt wat hij ervan vindt

Charleroi kaapt spits weg bij andere JPL-club: Rik De Mil zegt wat hij ervan vindt

20:30
Alternatief voor Lukaku komt uit Manchester: 'Napoli praat met deze twee spitsen om Rode Duivel te vervangen'

Alternatief voor Lukaku komt uit Manchester: 'Napoli praat met deze twee spitsen om Rode Duivel te vervangen'

20:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/08: Baeten - Dragsnes - Mateta Pepa

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/08: Baeten - Dragsnes - Mateta Pepa

19:00
Met de groeten van Marc Degryse en... José Mourinho: Anderlecht moet deze spelers opstellen

Met de groeten van Marc Degryse en... José Mourinho: Anderlecht moet deze spelers opstellen

19:40
1
Heeft Anderlecht (tijdelijk) goud laten gaan? "Ik wil meer dan 20 doelpunten maken dit seizoen"

Heeft Anderlecht (tijdelijk) goud laten gaan? "Ik wil meer dan 20 doelpunten maken dit seizoen"

19:30
Er is duidelijkheid: Club Brugge sprak met Tzolis na alle transfergeruchten

Er is duidelijkheid: Club Brugge sprak met Tzolis na alle transfergeruchten

16:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 1
Bayern München Bayern München 22/08 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 23/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 23/08 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 23/08 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 23/08 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Freiburg Freiburg 23/08 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 23/08 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 24/08 1. FC Köln 1. FC Köln
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 24/08 Hamburger SV Hamburger SV

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Analist haalt snoeihard uit naar Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Spelers zijn ontgoocheld om onder hem te spelen" El Pulga El Pulga over Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn cartman_96 cartman_96 over Vier kandidaten om de afwezigheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels op te vangen: wie grijpt zijn kans? Kakker Tom Kakker Tom over Cyriel Dessers doet opvallende uitspraak: KV Mechelen als volgende club? Kakker Tom Kakker Tom over OFFICIEEL: KV Mechelen ziet Rafik Belghali vertrekken, dit zijn de details TRIKKE TRIKKE over Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens" TRIKKE TRIKKE over Liet Anderlecht dé oplossing voor de defensie zomaar liggen? Deze voormalige sterkhouder had niets moeten kosten aangespoelde aangespoelde over Niet vanzelfsprekend dat hij gebleven is: doelman Nacho Miras verduidelijkt wat hij verlangt van periode bij KV Mechelen Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved