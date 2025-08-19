Vier kandidaten om de afwezigheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels op te vangen: wie grijpt zijn kans?

Het verdict is hard voor Romelu Lukaku. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels (89 goals) moet een operatie ondergaan aan een spierblessure en is minstens drie maanden out. Daardoor mist hij de resterende WK-kwalificatieduels richting het WK 2026.

Zijn afwezigheid laat een grote leegte achter. Lukaku was jarenlang de absolute zekerheid in de punt van de aanval. Nu moet bondscoach Rudi Garcia op zoek naar alternatieven in een spoeling die dunner is dan ooit.

Openda: eindelijk zijn doorbraak?

De logische eerste naam die opduikt, is Loïs Openda. De spits van RB Leipzig heeft zich de voorbije seizoenen opgewerkt tot vaste klant in de selectie. Hij stond in juni en maart al op de lijst en lijkt nu de natuurlijke vervanger van Lukaku te worden.

Openda wacht al een tijdje op zijn echte doorbraak in het shirt van de Rode Duivels. Met elf basisplaatsen sinds zijn debuut in 2022 kreeg hij kansen, maar vaak stond hij in de schaduw van Lukaku. Nu is er geen weg terug: Openda wordt de eerste keuze van Garcia in Vaduz tegen Liechtenstein op 4 september.

Lucas Stassin: enorm ambitieus en wil transfer

Toch kan Lukaku’s blessure ook deuren openen voor anderen. Lucas Stassin, spits bij Saint-Etienne, mag plots weer luidop dromen. Hij aast al langer op een transfer omdat hij zijn kansen op het WK wil vergroten. Het nieuws rond Lukaku zet hem wellicht nog meer onder druk om een stap hogerop te zetten.

Stassin heeft in Frankrijk al mooie dingen laten zien, maar het is duidelijk dat hij nog een versnelling hoger moet schakelen. Een club in een competitie met meer zichtbaarheid zou zijn kansen richting september fors vergroten.

Romeo Vermant: basisplaats bij Club behouden

Een andere jonge optie is Romeo Vermant. De 20-jarige aanvaller van Club Brugge kende een prima voorbereiding en lijkt klaar om dit seizoen zijn visitekaartje af te geven in de Jupiler Pro League. Enkele goals in augustus en september zouden hem meteen op de radar van Garcia zetten.

Vermant beschikt over de juiste mix van jeugdig lef en technische bagage. Zijn polyvalentie voorin kan ook een troef zijn. Hij zou wel een verrassing zijn in de selectie, maar Garcia heeft al vaker aangegeven open te staan voor jongeren die zich opdringen. Dan zal hij de concurrentiestrijd met Tresoldi en Nilsson wel moeten winnen.

Batshuayi: een zekerheid op doelpunten, maar nu invaller

Naast het jonge geweld blijft er ook een ervaren optie in de coulissen: Michy Batshuayi. De 30-jarige spits zit bij Eintracht Frankfurt, maar is voorlopig vooral invaller. Voor Batshuayi wordt het dus cruciaal om speeltijd te krijgen of alsnog een transfer af te ronden.

Als hij weer regelmatig aan spelen en scoren toekomt, kan Batshuayi de ervaren back-up worden die Garcia misschien nodig heeft. Hij kent het huis, scoorde in het verleden vaak als invaller en is een speler waarop je in crisismomenten kan terugvallen.

De keuze van Garcia zal waarschijnlijk vallen op Openda als eerste spits, maar de komende weken worden een test voor wie zich achter hem kan positioneren. Jongeren zoals Stassin en Vermant weten dat dit hun kans is om zich te bewijzen, terwijl Batshuayi dringend een doorbraak bij zijn club nodig heeft.