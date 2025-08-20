AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht krijgt na uitschakeling door Häcken nog een laatste kans in Europa, dit keer in de Conference League. Donderdag ontvangt paars-wit AEK Athene, dat ook hoge ogen wil gooien.

Na uitgeschakeld te worden door BK Häcken in de voorrondes van de Europa League, krijgt Anderlecht nog een laatste kans om Europees voetbal veilig te stellen. Dat kan wel alleen nog in de Conference League.

Donderdagavond neemt paars-wit het thuis op tegen AEK Athene, wat de heenmatch wordt van de play-offs voor de Conference League. AEK-coach Mario Nikolic voorspelt een leuke wedstrijd, en vindt het al jammer dat niet beide teams kunnen doorstoten.

Lees ook... Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

"Morgen staan twee sterke ploegen tegenover elkaar", zegt de Servische coach volgens La Dernière Heure. "Het zijn twee teams die allebei verdienen om de groepsfase te bereiken, maar helaas kan er maar één doorgaan."

"We zullen ons uiterste best doen en ons 90 minuten lang volledig geven, en volgende week opnieuw in de terugwedstrijd. We moeten deze wedstrijd slim  aanpakken", gaat Nikolic verder. 

Hij heeft al heel wat genoteerd over zijn tegenstander. "Ze hebben een ervaren coach en het team is een goede mix van jong talent en gevestigde waarden, zoals Kasper Dolberg en Thorgan Hazard. Ze zijn gevaarlijk in de counter en kunnen ook goed het spel opbouwen."

Hij betuigt opvallend veel respect voor zijn Brusselse tegenstrevers. "Het is een historische reus in het Europese voetbal. Het is een club die ik al van jongs af aan ken. Een zeer grote naam. Je voelt de geschiedenis wanneer je in het stadion rondloopt. Ze hebben veel titels in hun land gewonnen en ook heel wat successen gekend in Europa. Het is fantastisch om tegen zo’n club te mogen spelen."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - AEK Athene live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (21/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AEK Athene

Meer nieuws

Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

19:20
63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

18:40
1
Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

21:40
Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

14:33
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

21:00
Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

14:00
'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

21:00
2
Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

11:20
43
Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

20:40
Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

20:20
1
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

20:00
3
OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

19:50
Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

13:45
Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem

Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem

19:40
3
Ook Union-fans laten van zich horen: is dit de slechtste awayday in de Jupiler Pro League?

Ook Union-fans laten van zich horen: is dit de slechtste awayday in de Jupiler Pro League?

19:30
Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

19:00
10
Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

18:20
KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

18:00
'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

08:40
3
Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

15:50
2
Standard steekt tandje bij: Marc Wilmots nadert het grote doel van het bestuur

Standard steekt tandje bij: Marc Wilmots nadert het grote doel van het bestuur

17:30
Middenvelder stelt grote doelen: kan hij de verrassing worden bij STVV?

Middenvelder stelt grote doelen: kan hij de verrassing worden bij STVV?

17:15
Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

17:00
5
Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

16:30
Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

15:32
3
Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

15:00
4
KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller

KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller

14:50
Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

14:30
1
Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

14:20
5
De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

13:30
3
Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

13:00
2
Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

12:27
3
'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

12:20
'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

10:00
4
🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

07:00
6
John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (H)
Rosenborg BK Rosenborg BK 21/08 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
BK Häcken BK Häcken 21/08 CFR Cluj CFR Cluj
Györi ETO Györi ETO 21/08 Rapid Wien Rapid Wien
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 21/08 RFS RFS
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 21/08 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Levski Sofia Levski Sofia 21/08 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Breidablik Breidablik 21/08 Virtus Virtus
Sparta Praag Sparta Praag 21/08 Riga FC Riga FC
Olimpija Olimpija 21/08 FC Noah FC Noah
Neman Grodno Neman Grodno 21/08 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Strasbourg Strasbourg 21/08 Brøndby IF Brøndby IF
NK Celje NK Celje 21/08 Baník Ostrava Baník Ostrava
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 21/08 Fiorentina Fiorentina
Drita Drita 21/08 Differdange Differdange
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 21/08 Servette Servette
Anderlecht Anderlecht 21/08 AEK Athene AEK Athene
Lausanne Sports Lausanne Sports 21/08 Besiktas Besiktas
Bialystok Bialystok 21/08 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Shelbourne Shelbourne 21/08 Linfield Linfield
CD Santa Clara CD Santa Clara 21/08 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Crystal Palace Crystal Palace 21/08 Fredrikstad FK Fredrikstad FK
Hibernian Hibernian 21/08 Legia Warschau Legia Warschau
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 21/08 Arda Kardzhali Arda Kardzhali

Nieuwste reacties

joris--82 joris--82 over Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal Oisin Oisin over Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden" BuffaloVince BuffaloVince over 'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië FCBalto FCBalto over Anderlecht - AEK Athene: - PhP PhP over Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem cartman_96 cartman_96 over Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast Impala Impala over "Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC JaKu JaKu over Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club' Demogorgon Demogorgon over Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken" Gewoon Kris Gewoon Kris over 🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved