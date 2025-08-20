AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

Anderlecht krijgt na uitschakeling door Häcken nog een laatste kans in Europa, dit keer in de Conference League. Donderdag ontvangt paars-wit AEK Athene, dat ook hoge ogen wil gooien.

Na uitgeschakeld te worden door BK Häcken in de voorrondes van de Europa League, krijgt Anderlecht nog een laatste kans om Europees voetbal veilig te stellen. Dat kan wel alleen nog in de Conference League.

Donderdagavond neemt paars-wit het thuis op tegen AEK Athene, wat de heenmatch wordt van de play-offs voor de Conference League. AEK-coach Mario Nikolic voorspelt een leuke wedstrijd, en vindt het al jammer dat niet beide teams kunnen doorstoten.



"Morgen staan twee sterke ploegen tegenover elkaar", zegt de Servische coach volgens La Dernière Heure. "Het zijn twee teams die allebei verdienen om de groepsfase te bereiken, maar helaas kan er maar één doorgaan."

"We zullen ons uiterste best doen en ons 90 minuten lang volledig geven, en volgende week opnieuw in de terugwedstrijd. We moeten deze wedstrijd slim aanpakken", gaat Nikolic verder.

Hij heeft al heel wat genoteerd over zijn tegenstander. "Ze hebben een ervaren coach en het team is een goede mix van jong talent en gevestigde waarden, zoals Kasper Dolberg en Thorgan Hazard. Ze zijn gevaarlijk in de counter en kunnen ook goed het spel opbouwen."

Hij betuigt opvallend veel respect voor zijn Brusselse tegenstrevers. "Het is een historische reus in het Europese voetbal. Het is een club die ik al van jongs af aan ken. Een zeer grote naam. Je voelt de geschiedenis wanneer je in het stadion rondloopt. Ze hebben veel titels in hun land gewonnen en ook heel wat successen gekend in Europa. Het is fantastisch om tegen zo’n club te mogen spelen."