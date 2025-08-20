Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem

Michel-Ange Balikwisha lijkt op weg naar Celtic FC, maar interne problemen rond de flankaanvaller zorgen ervoor dat zijn transfer voorlopig niet kan worden afgerond.

Michel-Ange Balikwisha wordt al lange tijd aan Celtic FC gelinkt. Er gaan al lang geruchten over rond, maar het dossier blijft toch serieus aanslepen. Nu zijn er opnieuw problemen gemeld.

De 24-jarige flankaanvaller en Antwerp FC lijken een transfer wel duidelijk te zien zitten. Transferexpert Sacha Tavolieri schrijft op X dat de situatie ingewikkeld is.

De Schotse club zou een principeakkoord hebben bereikt met Antwerp over een transfer van de aanvaller. Zijn medische tests zouden zelfs gepland zijn.

Alleen zouden interne problemen rond de speler ervoor zorgen dat de deal voorlopig niet kan worden afgerond. Heel lastig opnieuw voor alle partijen, en vooral voor Balikwisha zelf.

Dit seizoen stond hij al vier keer in de basis bij Antwerp, en scoorde hij één keer tegen OH Leuven. In totaal kwam Balikwisha al 145 keer in actie voor The Great Old.