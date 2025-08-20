Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem

Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2856

Michel-Ange Balikwisha lijkt op weg naar Celtic FC, maar interne problemen rond de flankaanvaller zorgen ervoor dat zijn transfer voorlopig niet kan worden afgerond.

Michel-Ange Balikwisha wordt al lange tijd aan Celtic FC gelinkt. Er gaan al lang geruchten over rond, maar het dossier blijft toch serieus aanslepen. Nu zijn er opnieuw problemen gemeld.

De 24-jarige flankaanvaller en Antwerp FC lijken een transfer wel duidelijk te zien zitten. Transferexpert Sacha Tavolieri schrijft op X dat de situatie ingewikkeld is.

De Schotse club zou een principeakkoord hebben bereikt met Antwerp over een transfer van de aanvaller. Zijn medische tests zouden zelfs gepland zijn.

Alleen zouden interne problemen rond de speler ervoor zorgen dat de deal voorlopig niet kan worden afgerond. Heel lastig opnieuw voor alle partijen, en vooral voor Balikwisha zelf.

Dit seizoen stond hij al vier keer in de basis bij Antwerp, en scoorde hij één keer tegen OH Leuven. In totaal kwam Balikwisha al 145 keer in actie voor The Great Old.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Michel Ange Balikwisha

Meer nieuws

Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

21:40
AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

21:00
'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

21:00
2
Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

20:40
OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

19:50
Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

20:20
1
Ook Union-fans laten van zich horen: is dit de slechtste awayday in de Jupiler Pro League?

Ook Union-fans laten van zich horen: is dit de slechtste awayday in de Jupiler Pro League?

19:30
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

20:00
3
Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

19:20
Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

19:00
10
63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

18:40
1
Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

18:20
Standard steekt tandje bij: Marc Wilmots nadert het grote doel van het bestuur

Standard steekt tandje bij: Marc Wilmots nadert het grote doel van het bestuur

17:30
KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

18:00
Middenvelder stelt grote doelen: kan hij de verrassing worden bij STVV?

Middenvelder stelt grote doelen: kan hij de verrassing worden bij STVV?

17:15
Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

17:00
5
Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

16:30
Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

15:50
2
Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

15:32
3
KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller

KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller

14:50
Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

15:00
4
Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

14:33
3
Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

14:30
1
Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

14:20
5
Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

13:45
Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

14:00
De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

13:30
3
Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

13:00
2
'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

12:20
'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

11:40
Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

12:27
3
John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

12:00
Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

11:20
43
Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

11:00
1
'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

10:30
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

joris--82 joris--82 over Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal Oisin Oisin over Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden" BuffaloVince BuffaloVince over 'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië FCBalto FCBalto over Anderlecht - AEK Athene: - PhP PhP over Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem cartman_96 cartman_96 over Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast Impala Impala over "Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC JaKu JaKu over Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club' Demogorgon Demogorgon over Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken" Gewoon Kris Gewoon Kris over 🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved