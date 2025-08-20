Ook Union-fans laten van zich horen: is dit de slechtste awayday in de Jupiler Pro League?

De Easi Arena van RAAL La Louvière heeft al heel wat kritiek gekregen dit seizoensbegin. De CEO erkent dat het nieuwe stadion nog wat opstartproblemen heeft, maar vraagt om meer begrip.

Na de supporters van Standard en Charleroi, is het de beurt aan de supporters van Union Saint-Gilloise om alarm te slaan vóór hun verplaatsing naar de Easi Arena. Net zoals de Luikse fans en die van Charleroi, betreuren de Union-supporters de beperktheid van het bezoekersvak en wijzen ze zelfs op het risico van verplettering.

Toni Turi, de CEO van RAAL, heeft via de RTBF gereageerd: "Ik wil eraan herinneren dat we aanvankelijk van plan waren om een groter stadion te bouwen. Maar de beperktheid van de locatie zou ons hebben gedwongen om alles rondom af te breken. De Covid-crisis, met de stijging van de prijzen van materialen, heeft de rest gedaan: we hebben ons moeten beperken."



Lees ook... Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

"We hebben ons ook gebaseerd op de bezoekersaantallen van de Pro League: buiten de 6 grote clubs en KV Mechelen heeft geen enkele Belgische club 450 supporters per wedstrijd op verplaatsing. Onze berekening was dus realistisch. We hebben ook een stadion voor de Louviérois gemaakt: als we andere blokken openen voor de bezoekers, benadelen we onze eigen supporters. Tegen Standard en Charleroi hebben meer dan 1.000 van onze fans geen tickets kunnen bemachtigen", gaat hij verder.

Gebaseerd op de eisen van de Pro League

Wat betreft de beschikbare ruimte voor de 450 bezoekende supporters, die kleiner is dan wat door internationale richtlijnen wordt aanbevolen, stelt RAAL duidelijk: "Ik herhaal, we hebben nauwgezet de officiële normen van de Pro League toegepast. Het is heel simpel: als dat niet het geval was, zou ons stadion uiteraard nooit hier zijn geweest."

"En als de voorschriften een capaciteit van 10% hadden vereist, zouden we de capaciteit voor onze bezoekende supporters hebben verdubbeld. In Gent hebben ze een stadion met 20.000 plaatsen... en dus 1.000 plaatsen beschikbaar voor de bezoekers. We hadden hetzelfde willen doen, maar dat was niet mogelijk, om de eerder genoemde redenen. Bovendien zijn de oppervlaktenormen per toeschouwer die gelden in de Pro League gelijk voor alle supporters, inclusief die van ons... In deze hele context vind ik het jammer dat er zo fel op ons wordt geschoten. In een land waar het zo moeilijk is om nieuwe stadions te bouwen, zijn we goede leerlingen", besluit Turi.