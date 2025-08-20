Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

Moussa N'Diaye moest deze week in allerijl terugreizen naar Senegal. Niet omwille van een transfer of blessure, maar door een familiedrama dat hem en zijn omgeving zwaar treft.

Zijn jongere broer kwam om het leven na een tragisch ongeluk. Het nieuws sloeg in als een bom en liet N’Diaye geen andere keuze dan onmiddellijk naar huis terug te keren.

De middenvelder van Anderlecht krijgt alle tijd en ruimte van de clubleiding. Sportieve belangen komen nu op de tweede plaats. “Familie gaat voor, dat begrijpt iedereen binnen de club”, klinkt het in de entourage.

Voor Anderlecht betekent dit dat coach Besnik Hasi het in de clash met AEK Athene zonder hem moet doen. Augustinsson wordt wel in de basis verwacht.

N’Diaye kende een goede voorbereiding en was klaar om een sleutelrol te spelen in Europa. Het lot besliste er anders over.

Hoe lang zijn afwezigheid zal duren, is nog onduidelijk. Voorlopig is enkel belangrijk dat hij zijn familie kan bijstaan in deze bijzonder moeilijke periode. 

