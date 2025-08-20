Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

Johan Vermeersch, bouwondernemer en voormalig voetballer, trainer en voorzitter van RWDM, is dinsdagavond op 73-jarige leeftijd overleden na een ziekteperiode. Hij laat een partner, drie dochters en vijf kleinkinderen na.

Als speler droeg Vermeersch de truitjes van Daring Molenbeek, RWDM, KV Kortrijk en AA Gent. In de eerste klasse kwam hij 179 keer in actie en scoorde hij 25 doelpunten. Later werd hij speler-trainer bij RWDM.

Naast zijn sportcarrière bouwde hij een succesvol bouwbedrijf uit. Dat was betrokken bij de bouw van meerdere stadions, waaronder die van RWDM, Anderlecht en het Ottenstadion van AA Gent.

Teloorgang FC Brussels

Zijn bedrijf werd hoofdsponsor van RWDM, waarna Vermeersch ook voorzitter van de club werd. Onder zijn leiding kende de Brusselse ploeg turbulente jaren, met een vereffening en een naamsverandering naar FC Brussels.

In 2014 kreeg FC Brussels geen licentie voor tweede klasse, waardoor het degradeerde en later werd ontbonden. Daarmee leek het RWDM-verhaal definitief voorbij.

Toch werd RWDM in 2015 heropgericht en begon het aan een nieuwe klim. Die leidde tot een korte terugkeer in de Jupiler Pro League in 2023-2024. Vandaag speelt RWDM Brussels opnieuw in de Challenger Pro League.