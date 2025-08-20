Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi
Sabri Guendouz maakte zijn debuut in de CPL vorig weekend. Tegen Eupen mocht hij invallen en liet hij zijn kwaliteiten zien, al had Beerschot-coach Mo Messoudi ook nog de nodige bedenkingen.

Beerschot haalde aan het begin van de zomer Sabri Guendouz in huis. Hij kwam de aanval van de Ratten versterken. Veel speeltijd kreeg hij nog niet.

Voor de eerste speeldag zat hij niet in de selectie tegen Seraing. Afgelopen weekend tegen KAS Eupen startte hij op de bank. Een dik halfuur voor het einde van de wedstrijd mocht hij invallen.

Trainer Mo Messoudi zag positieve zaken, maar had ook nog wat kritiek op zijn spel. "Het is een onvoorspelbare speler met een goede actie in huis. Alleen moet hij nog wat beter het juiste moment kiezen, want hij leed toch veel balverlies vandaag op posities die niet mochten", zegt Messoudi bij Gazet van Antwerpen.

"Zo schoten we een klein beetje in onze eigen voet en gaven we soms kansen en hoop aan de bezoekers", gaat de coach verder. Guendouz weet dus meteen waar hij nog aan moet werken.

Vooraan zal hij nog wel van grote waarde kunnen zijn dit seizoen. "In de laatste fase van het veld - richting de box - is hij zeker en vast een wapen en kan hij een man passeren."

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

