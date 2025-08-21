📷 Manchester United-fan gaat niét naar kapper tot zijn club vijf keer op rij wint en... dat duurt nu al 317 (!) dagen

Een grap? Of eerder een spijtig voorval? Frank Ilett gaat niét naar de kapper tot Manchester United vijf wedstrijden op rij kan winnen. En dat duurt nu al even...

Enkele dagen voor het ontslag van Erik ten Hag sprak Frank Ilett de profetische woorden uit. "Ik ga niet naar de kapper voor Manchester United vijf wedstrijden op rij heeft gewonnen."

Ondertussen zijn we 317 dagen verder en… loopt de fan van Manchester United rond met een weelderige haardos. Het moet gezegd: hij houdt zijn woord.

Here is Frank Ilett, a Manchester United fan who promised not to cut his hair until his team won 5 games in a row...



"Het leek me grappig om te doen", reageert Illet in Bij Algemeen Dagblad. "Maar ik had nooit gedacht dat ik nog steeds met die haardos zou rondlopen. Ik lijk een beetje op Marouane Fellaini, hé."

Illet is alvast van plan om zijn woord te houden. "Al ben ik ondertussen met mijn gezin van Manchester naar Spanje verhuist. Ik hoop oprecht dat mijn haar tegen volgende zomer opnieuw korter is." (lacht)

Hoe ziet de kalender van Manchester United eruit?

Manchester United verloor op de openingsspeeldag van de Premier League tegen Arsenal FC. De komende vijf wedstrijden staan duels tegen Fulham FC, Grimsby Town, Burnley FC, Manchester City en Chelsea FC op het menu.