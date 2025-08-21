Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

Op speeldag drie verloor Cercle Brugge de derby tegen de buren van Club Brugge met 2-0. Een belangrijk kantelpunt in die partij was de rode kaart van Emmanuel Kakou. Die kreeg drie speeldagen schorsing opgelegd na een fout op Romeo Vermant.

Op speeldag drie van de Jupiler Pro League keken stadsrivalen Club en Cercle Brugge elkaar in de ogen in het Jan Breydelstadion. Cercle begon goed aan de partij, maar schoot zichzelf in de voet.

Centrale verdediger Emmanuel Kakou ging vol op de enkel staan van Club-spits Romeo Vermant. Nadat de VAR werd geconsulteerd, volgde de uitsluiting voor de Ivoriaan. Uiteindelijk werd beslist om hem drie speeldagen schorsing op te leggen.

Ook in beroep drie speeldagen schorsing

Daar was Cercle het niet mee eens. Zij gingen in beroep tegen die uitspraak. Maar de Vereniging vangt bot: Ook in beroep is de straf van drie speeldagen bevestigd. Kakou mist dus de partijen tegen Standard, STVV en Charleroi.

Voor de overtreding tijdens de derby krijgt Kakou twee speeldagen schorsing. Maar hij had ook nog een openstaand uitstel van één speeldag schorsing staan. Die schorsingsdag met uitstel is nu omgezet naar een extra effectieve schorsingsdag.

En dus zal Cercle het in de volgende partijen moeten doen zonder zijn centrale verdediger. Kakou stond afgelopen weekend wel nog in de basis tijdens de eerste zege van het seizoen toen Westerlo met 4-1 werd ingeblikt.