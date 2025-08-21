Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers

De zomermercato duurt nog ongeveer twee weken in België. En dus kan er nog heel wat gaan gebeuren. Verschillende ploegen gaan nog flink inkopen en/of verkopen en zo kunnen er nog wat records gevestigd worden.

Als we het globaal bekijken, dan zitten we nu al op absolute recordhoogtes. De meeste ploegen staan op een positief saldo en er is ondertussen al voor meer dan 200 miljoen euro verkocht en voor meer dan 100 miljoen euro ingekocht.

De ploeg die al het meeste uitgaf? Dat is niet onverwacht Club Brugge, met een aantal interessante transfers van gemiddeld zo'n zes miljoen euro en soms zelfs iets meer. Totaal uitgegeven? 36 miljoen euro.



Lees ook... 'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

Club Brugge aan inkomende en uitgaande zijde 'recordhouder'

Anderlecht volgt op respectabele afstand met zestien miljoen euro, Genk gaf al 14,2 miljoen euro uit en Union is vierde met 11,7 miljoen euro. Helemaal onderaan gaf La Louivère nog maar 300.000 euro uit, al haalden ze ook een paar gratis transfers.

Genk heeft per speler misschien wel het meeste uitgegeven, met amper zeven nieuwe spelers in de kern. Het aantal aanwinsten van Club Brugge is - inclusief spelers uit de B-kern en dergelijke meer - door Transfermarkt geschat op tien.

En aan inkomstenzijde dan? Daar is het verschil tussen Club Brugge en de rest iets minder groot - temeer Union SG nog flink wat geld incasseerde voor Amoura die eigenlijk vorig jaar al weg was, maar pas nu definitief is getransfereerd.

Zo'n deals vertekenen de situatie enigszins, maar in de grote lijnen is het nu eenmaal wel hetzelfde. Club Brugge incasseerde al 81,7 miljoen euro - en dan kunnen daar via Onyedika of zeker Ordonez wel nog wat miljoenen bijkomen - en wat als Tzolis toch nog zou vertrekken?

Jashari voorlopig de recordtransfer

Als we kijken naar de individuele transfers, dan is het niet onlogisch dat Club Brugge en Union SG hier de plak zwaaien. De duurstverkochte speler is uiteraard Ardon Jashari, met een bedrag van 36 miljoen euro inclusief bonussen.

Met De Cuyper en Talbi staan op drie en vier nog twee blauw-zwarte kornuiten. Ivanovic en Sadiki maken de top-5 compleet en zetten zo dus ook twee keer Union SG op de kaart.

Met Bonsu Baah, Banzuzi, Frigan en Watanabe hebben ook Genk, OH Leuven, Westerlo en KAA Gent één voltreffer weten te realiseren. Amoura is de laatste speler die in de top-10 staat.

En wie geld heeft? Die kan het uitgeven. Dat valt ook op als we kijken naar de duurste spelers die dit seizoen al werden gekocht door de Belgische clubs.

Al Club Brugge wat de klok slaat

Met Stankovic staat het record op 9,5 miljoen euro voor deze zomer, een miljoen meer dan voor Diakhon werd betaald. En dan volgen Tresoldi, Reis en Forbs die elk zo'n zes miljoen euro zouden hebben gekost.

Een top-5 die dus helemaal blauw-zwart kleurt. Met Florucz op zes en Zorgane op negen doet ook Union SG een duit in het zakje, Anderlecht vervolledigt met Bertaccini, Camara en Cvetkovic de top-10 - al deelt die laatste de tiende plaats wel met Lawal van Genk.