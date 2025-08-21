Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge

Ardon Jashari vertrok voor bijna veertig miljoen euro naar Milaan, Joel Ordonez zou de komende dagen ook nog kunnen vertrekken. Heel goede spelers, maar één speler is pas echt onmisbaar bij Club Brugge. En dat wordt steeds duidelijker.

RB Salzburg werd door Club Brugge uit de Champions League geknikkerd in de derde voorronde. Blauw-zwart deed perfect wat het moest en kwam na een 0-2 achterstand nog terug tot op 3-2.

En tegen Rangers was het opnieuw een masterclass dat Club Brugge afleverde. Met andermaal ook Christos Tzolis toch in een glansrol. Hij is net als vorig jaar alweer héél erg belangrijk voor zijn ploeg.



Aanbiedingen van Crystal Palace

Twee weken geleden was Hein Vanhaezebrouck de eerste die de kat de bel aanbond over de goede prestaties van Club Brugge en Tzolis: "Forbs was de matchwinnaar, maar de beste man op het veld vond ik toch alweer Christos Tzolis."

"Wat die man week na week laat zien, is echt fenomenaal. Onvoorstelbaar." En dus sprak hij ook meteen de woorden uit waar iedereen voor vreest: dat een topclub nog komt aankloppen voor hem en hem wil weghalen voor een niet te weigeren bod.

Volgens Dimitris Manakos is Tzolis gecharmeerd van het project bij Crystal Palace en spreekt een terugkeer naar Engeland hem aan. En dus ging het de voorbije weken snel: een bod van 23 miljoen euro en daarna zelfs 32 miljoen euro zou al gebeurd zijn.

Bod geweigerd door Club Brugge

En geweigerd door Club Brugge, want blauw-zwart is nog steeds formeel: Tzolis mag absoluut niet weg. Anders dan in de zaak van Jashari en Ordonez gaat het niet enkel over de prijs, maar gewoon over het niet weg mogen van de belangrijke speler.

Crystal Palace lijkt bereid om hun bod te verhogen, terwijl Club Brugge de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Tzolis zelf blijft afwachtend, maar staat open voor een nieuwe uitdaging in de Premier League, mits alle partijen tot een akkoord komen.

🆘Christos Tzolis is open to a Premier League return and likes the idea of joining Crystal Palace.



He has huge respect for Club Brugge and won’t push for a move.

🔹 Palace’s opening bid: €32M – and it could rise!#CPFC #PremierLeague #Tzolis #ClubBrugge #CrystalPalace pic.twitter.com/ml0QdCCXfk— Dimitris Manakos (@dimitrismanakos) August 17, 2025

Toch is het feit dat hij onlangs zijn contract verlengde bij Club Brugge een extra incentive om hem te houden - of om echt een absoluut topbedrag voor hem te willen verkrijgen bij een eventuele verkoop.

Dan spreken we mogelijk over meer dan veertig miljoen euro van een absolute topclub - misschien zelfs nog straffer dan Crystal Palace. Dat team lijkt ondertussen toch ook andere spelers op de radar te zetten namelijk.

Goalmaker, assistgever, alleskunner Christos Tzolis

De Griek was dit seizoen al incontournable bij Nicky Hayen, de enige die altijd op het wedstrijdblad terechtkomt ook. In acht wedstrijden - inclusief Supercup - zit hij aan 720 speelminuten en speelde hij dus alles.

Daarin was hij bovendien ook nog eens goed voor drie goals en vier assists, waarmee hij zijn fenomenale play-offs en seizoen 2024-2025 verder zet. Vijftig miljoen euro van pakweg Liverpool? Dat kan niemand weigeren - of hoe sterk staat Brugge in zijn schoenen?

Zeker met oog op de campagne in de Champions League - waar blauw-zwart opnieuw wil tonen dat het de grootste club van ons land is van de voorbije jaren - wil het alles op alles zetten en in dat radarwerk is Tzolis ongelooflijk onmisbaar.