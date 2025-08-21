Analyse Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge

Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5829

Ardon Jashari vertrok voor bijna veertig miljoen euro naar Milaan, Joel Ordonez zou de komende dagen ook nog kunnen vertrekken. Heel goede spelers, maar één speler is pas echt onmisbaar bij Club Brugge. En dat wordt steeds duidelijker.

RB Salzburg werd door Club Brugge uit de Champions League geknikkerd in de derde voorronde. Blauw-zwart deed perfect wat het moest en kwam na een 0-2 achterstand nog terug tot op 3-2.

En tegen Rangers was het opnieuw een masterclass dat Club Brugge afleverde. Met andermaal ook Christos Tzolis toch in een glansrol. Hij is net als vorig jaar alweer héél erg belangrijk voor zijn ploeg.

Lees ook... 'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

Aanbiedingen van Crystal Palace

Twee weken geleden was Hein Vanhaezebrouck de eerste die de kat de bel aanbond over de goede prestaties van Club Brugge en Tzolis: "Forbs was de matchwinnaar, maar de beste man op het veld vond ik toch alweer Christos Tzolis."

"Wat die man week na week laat zien, is echt fenomenaal. Onvoorstelbaar." En dus sprak hij ook meteen de woorden uit waar iedereen voor vreest: dat een topclub nog komt aankloppen voor hem en hem wil weghalen voor een niet te weigeren bod.

Volgens Dimitris Manakos is Tzolis gecharmeerd van het project bij Crystal Palace en spreekt een terugkeer naar Engeland hem aan. En dus ging het de voorbije weken snel: een bod van 23 miljoen euro en daarna zelfs 32 miljoen euro zou al gebeurd zijn.

Bod geweigerd door Club Brugge

En geweigerd door Club Brugge, want blauw-zwart is nog steeds formeel: Tzolis mag absoluut niet weg. Anders dan in de zaak van Jashari en Ordonez gaat het niet enkel over de prijs, maar gewoon over het niet weg mogen van de belangrijke speler.

Crystal Palace lijkt bereid om hun bod te verhogen, terwijl Club Brugge de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Tzolis zelf blijft afwachtend, maar staat open voor een nieuwe uitdaging in de Premier League, mits alle partijen tot een akkoord komen.

🆘Christos Tzolis is open to a Premier League return and likes the idea of joining Crystal Palace.

He has huge respect for Club Brugge and won’t push for a move.
🔹 Palace’s opening bid: €32M – and it could rise!#CPFC #PremierLeague #Tzolis #ClubBrugge #CrystalPalace pic.twitter.com/ml0QdCCXfk

— Dimitris Manakos (@dimitrismanakos) August 17, 2025

Toch is het feit dat hij onlangs zijn contract verlengde bij Club Brugge een extra incentive om hem te houden - of om echt een absoluut topbedrag voor hem te willen verkrijgen bij een eventuele verkoop.

Dan spreken we mogelijk over meer dan veertig miljoen euro van een absolute topclub - misschien zelfs nog straffer dan Crystal Palace. Dat team lijkt ondertussen toch ook andere spelers op de radar te zetten namelijk.

Goalmaker, assistgever, alleskunner Christos Tzolis

De Griek was dit seizoen al incontournable bij Nicky Hayen, de enige die altijd op het wedstrijdblad terechtkomt ook. In acht wedstrijden - inclusief Supercup - zit hij aan 720 speelminuten en speelde hij dus alles. 

Daarin was hij bovendien ook nog eens goed voor drie goals en vier assists, waarmee hij zijn fenomenale play-offs en seizoen 2024-2025 verder zet. Vijftig miljoen euro van pakweg Liverpool? Dat kan niemand weigeren - of hoe sterk staat Brugge in zijn schoenen?

Zeker met oog op de campagne in de Champions League - waar blauw-zwart opnieuw wil tonen dat het de grootste club van ons land is van de voorbije jaren - wil het alles op alles zetten en in dat radarwerk is Tzolis ongelooflijk onmisbaar.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Christos Tzolis

Meer nieuws

Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

12:00
1
'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

09:30
📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

12:20
Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

12:10
Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

11:50
2
Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

11:00
'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

10:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Courtois - Janssen - Eze

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Courtois - Janssen - Eze

10:00
Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

11:20
KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

11:10
Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

10:50
Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière De derde helft

Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière

10:30
Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

09:50
2
LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

09:15
📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

09:00
📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

08:40
Andries Ulderink doet het hele verhaal over zijn komst en vertrek bij Antwerp

Andries Ulderink doet het hele verhaal over zijn komst en vertrek bij Antwerp

08:20
'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'

'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'

08:00
17
"Als we iets willen betekenen": Toon Janssen spreekt klare taal over volgende tegenstander van Lokeren

"Als we iets willen betekenen": Toon Janssen spreekt klare taal over volgende tegenstander van Lokeren

07:40
Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene

Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene

07:20
13
Slecht nieuws voor Trossard? Arsenal zou zijn plannen kunnen verstoren

Slecht nieuws voor Trossard? Arsenal zou zijn plannen kunnen verstoren

07:00
2
Dat zal het toch wat makkelijker maken: Genk hoeft dit al niet te vrezen tegen Lech Poznan

Dat zal het toch wat makkelijker maken: Genk hoeft dit al niet te vrezen tegen Lech Poznan

06:30
Cercle Brugge verwacht offensieve versterking: Franse spits in aantocht

Cercle Brugge verwacht offensieve versterking: Franse spits in aantocht

23:00
2
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

20:00
6
'JPL-club ziet aanvoerder vertrekken: opvallend avontuur met Thomas Müller lonkt'

'JPL-club ziet aanvoerder vertrekken: opvallend avontuur met Thomas Müller lonkt'

22:30
1
Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

19:00
16
KRC Genk kan gemiste seizoensstart goedmaken in Europa: "Wij beseffen wat er op het spel staat"

KRC Genk kan gemiste seizoensstart goedmaken in Europa: "Wij beseffen wat er op het spel staat"

22:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

21:00
Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

21:40
2
AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

21:20
3
Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

18:20
'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

21:00
4
Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

20:40
Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

20:20
1
OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

19:50
Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem

Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem

19:40
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Play-offs (H)
Ferencváros Ferencváros 1-3 FK Qarabag FK Qarabag
Rangers FC Rangers FC 1-3 Club Brugge Club Brugge
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-2 Pafos FC Pafos FC
Bodø Glimt Bodø Glimt 5-0 Sturm Graz Sturm Graz
FC Basel FC Basel 1-1 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Fenerbahçe Fenerbahçe 0-0 SL Benfica SL Benfica

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem 1872 1872 over Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!" Stefaan_82 Stefaan_82 over Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene TRIKKE TRIKKE over Anderlecht - AEK Athene: - Stefaan_82 Stefaan_82 over Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge Green kill Green kill over Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan CringeMedia CringeMedia over Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken" Stefaan_82 Stefaan_82 over Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers Dave79 Dave79 over AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved