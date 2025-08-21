🎥Geniale beelden! Play Sports trakteert Kompany op (leeg) potje preparé om hem succes te wensen

Vincent Kompany gaat met Bayern München op zoek naar een tweede landstitel op rij. Onze landgenoot krijgt héél véél kritiek in de Duitse media. En dan is een bezoek van een Belgische journalist héél aangenaam.

Vincent Kompany kreeg op zijn persconferentie bij Bayern München bezoek van een bekend gezicht. Carl Dircksens - of moeten we zeggen: Lander Cobbaert? - kwam op bezoek.

En de vraag van het gezicht van onder meer Play Sports was zoals we het hadden verwacht. Grappig en totaal niét voetbalgerelateerd.

Americain préparé

"Ik wil u graag een cadeautje geven om u succes te wensen", aldus Dircksens. "Dus ik heb opgezocht wat Belgen in het buitenland het meeste missen: americain préparé."

Enig probleem: Dircksens moest het potje préparé afgeven op de luchthaven en stond in München met een leeg potje te zwaaien.

Ik kom zeker eens af voor préparé en frieten

Kompany kon er alvast om lachen. "Ik kom zeker eens af voor préparé en frieten", aldus coach van Der Rekordmeister.

Het filmpje kan je bekijken via DEZE LINK.