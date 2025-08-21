Lokeren neemt afscheid van overbodige international

Lokeren neemt afscheid van overbodige international
Foto: © photonews
Word fan van KSC Lokeren! 17

Lokeren ziet flankaanvaller Nicolas Fontaine vertrekken. De Malagassiër verruilt de kleuren van de Belgische tweedeklasser voor die van het Bulgaarse Septemvri Sofia.

Lokeren neemt het komende zaterdag op tegen RFC Liège. Na twee opeenvolgende nederlagen zullen Stijn Vreven en zijn spelers er alles aan doen om een eerste driepunter van het seizoen binnen te halen.

Fontaine verlaat Lokeren

Wie er niet bij zal zijn, is flankaanvaller Nicolas Fontaine. Hij gaat de Oost-Vlamingen verlaten voor een avontuur in Bulgarije. Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri zal hij zijn carrière verderzetten bij Septemvri Sofia.

Fontaine speelde nog maar sinds de afgelopen wintermercato bij Lokeren. Hij maakte de overstap nadat hij een half jaar daarvoor zijn geboorteland Frankrijk had ingeruild voor La Louvière, op dat moment een promovendus in de Challenger Pro League.

Voor Lokeren speelde Fontaine uiteindelijk elf wedstrijden. Daarin wist hij één keer te scoren. De tweedeklasser vangt nog een kleine som voor de éénvoudig international van Madagaskar. Volgens Tavolieri gaat het om 90 duizend euro.

Contract voor drie seizoenen

De flankaanvaller heeft naar verluidt zijn medische testen al afgelegd bij zijn nieuwe werkgever en zal een contract tekenen voor drie seizoenen. Lokeren zou ook een doorverkooppercentage hebben afgedwongen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KSC Lokeren
Nicolas Fontaine

Meer nieuws

Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers

Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers

18:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Vranckx - Bokadi Bope - Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Eze

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Vranckx - Bokadi Bope - Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Eze

18:20
Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser!

Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser!

18:20
Ex-spits van KAA Gent staat voor terugkeer naar de Ligue 1

Ex-spits van KAA Gent staat voor terugkeer naar de Ligue 1

18:00
Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord

Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord

17:40
Akkoord is gevonden: Aster Vranckx trekt op huurbasis naar de Serie A

Akkoord is gevonden: Aster Vranckx trekt op huurbasis naar de Serie A

17:00
"Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten

"Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten

16:30
8
OFFICIEEL: Dender ziet aanvoerder vertrekken naar MLS

OFFICIEEL: Dender ziet aanvoerder vertrekken naar MLS

16:00
KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

15:30
4
Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel Analyse

Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel

15:00
1
Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

14:00
1
Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

14:40
5
Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

14:20
3
Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

13:10
2
Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

13:30
Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

13:00
Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

12:10
Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

12:40
12
Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

11:50
3
📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

12:20
Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

12:00
5
KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

11:10
2
Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge Analyse

Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge

11:40
19
Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

11:20
1
Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

11:00
Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

10:50
Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière De derde helft

Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière

10:30
'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

10:00
4
Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

09:50
7
LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

09:15
'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

09:30
📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

09:00
📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

08:40
"Als we iets willen betekenen": Toon Janssen spreekt klare taal over volgende tegenstander van Lokeren

"Als we iets willen betekenen": Toon Janssen spreekt klare taal over volgende tegenstander van Lokeren

07:40
1
Andries Ulderink doet het hele verhaal over zijn komst en vertrek bij Antwerp

Andries Ulderink doet het hele verhaal over zijn komst en vertrek bij Antwerp

08:20
'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'

'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'

08:00
18

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 3
KAA Gent KAA Gent 22/08 K Beerschot VA K Beerschot VA
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 22/08 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RWDM Brussels RWDM Brussels 23/08 SK Beveren SK Beveren
Lierse SK Lierse SK 23/08 Eupen Eupen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 23/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Jong Genk Jong Genk 23/08 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 23/08 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 23/08 Luik FC Luik FC

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers TIGERMANIA TIGERMANIA over Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge TIGERMANIA TIGERMANIA over Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken" Joris impe Joris impe over Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen" Boktor Boktor over "Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten TRIKKE TRIKKE over Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht Joris impe Joris impe over KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro Joris impe Joris impe over Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen cartman_96 cartman_96 over Anderlecht - AEK Athene: - PhP PhP over Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved