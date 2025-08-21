Lokeren neemt afscheid van overbodige international

Lokeren ziet flankaanvaller Nicolas Fontaine vertrekken. De Malagassiër verruilt de kleuren van de Belgische tweedeklasser voor die van het Bulgaarse Septemvri Sofia.

Lokeren neemt het komende zaterdag op tegen RFC Liège. Na twee opeenvolgende nederlagen zullen Stijn Vreven en zijn spelers er alles aan doen om een eerste driepunter van het seizoen binnen te halen.

Fontaine verlaat Lokeren

Wie er niet bij zal zijn, is flankaanvaller Nicolas Fontaine. Hij gaat de Oost-Vlamingen verlaten voor een avontuur in Bulgarije. Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri zal hij zijn carrière verderzetten bij Septemvri Sofia.

Fontaine speelde nog maar sinds de afgelopen wintermercato bij Lokeren. Hij maakte de overstap nadat hij een half jaar daarvoor zijn geboorteland Frankrijk had ingeruild voor La Louvière, op dat moment een promovendus in de Challenger Pro League.

Voor Lokeren speelde Fontaine uiteindelijk elf wedstrijden. Daarin wist hij één keer te scoren. De tweedeklasser vangt nog een kleine som voor de éénvoudig international van Madagaskar. Volgens Tavolieri gaat het om 90 duizend euro.

Contract voor drie seizoenen

De flankaanvaller heeft naar verluidt zijn medische testen al afgelegd bij zijn nieuwe werkgever en zal een contract tekenen voor drie seizoenen. Lokeren zou ook een doorverkooppercentage hebben afgedwongen.