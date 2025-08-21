Steven Defour verrast met openlijke sollicitatie bij ex-club: "Met Standard voor de titel spelen"

Steven Defour verrast met openlijke sollicitatie bij ex-club: "Met Standard voor de titel spelen"
Steven Defour is momenteel niet aan de slag als coach. Maar de voormalige Rode Duivel solliciteert wél openlijk naar een toekomstige uitdaging bij één van zijn voormalige werkgevers.

Sinds zijn vertrek als coach van KV Mechelen is Steven Defour geen nieuwe uitdaging als T1 aangegaan. De voormalige Rode Duivel verdient de centen hoofdzakelijk als analist.

Toch wil de voormalige middenvelder van onder meer Standard, FC Porto en RSC Anderlecht in de toekomst opnieuw als coach aan de slag. En misschien wel in De Vurige Stede

Als ik Standard ooit zou trainen is het ook meteen om voor de titel te spelen

Steven Defour

"Op een dag kan dat gebeuren", verrast Defour in Sudinfo. "Waarom zou dat niet lukken? Ik hou van de manier waarop Standard wil voetballen. De club past bij mij."

Enkele seizoenen geleden was de ontvangst van Defour op Sclessin echter allerminst hartelijk. Zijn de fans van Standard zijn overgang naar Anderlecht vergeten? 

Geschiedschrijving

"Standard is een schitterende club", windt Defour er geen doekjes om. "Ik heb er een heel mooie periode beleefd en denk er met plezier aan terug.  We hebben er toch geschiedenis geschreven."

"Als ik Standard ooit zou trainen is het ook meteen om voor de titel te spelen", besluit Defour met héél stevige woorden. "Dat is wat de fans van Standard ook verdienen."

