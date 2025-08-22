16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen

De 16-jarige Jediael Mbambi zou Antwerp deze zomer nog kunnen verlaten. Zijn vertegenwoordigers hebben onder andere gesproken met de leiders van Juventus.

Aan het begin van de zomer heeft de 17-jarige centrale verdediger Jeremy Kandje Mbambi, Belgisch U21 international, KAA Gent verlaten om naar Pisa te trekken in Italië. Hij maakt daar nu al deel uit van de A-kern in de Serie A.

Zijn jongere broer, Jediael Mbambi, zou ook van club kunnen veranderen voor het einde van de transferperiode. De in 2009 geboren verdediger heeft afgelopen zomer zijn eerste professionele contract ondertekend bij Antwerp en maakt deel uit van de U23-kern in 1B.

Jediael Mbambi in contact met Juventus

Volgens onze informatie zou hij binnenkort, net als zijn broer, naar Italië kunnen verhuizen. De familie en de entourage van de speler hebben deze week met Juventus gesproken.

Het idee van de Oude Dame is duidelijk: hem opnemen in de Primavera, de jeugdcompetitie in Italië, alvorens hem in de B-kern op te nemen, die in de Serie C speelt.

Met een contract tot 2026 op de Bosuil, zou Jediael Mbambi zich kunnen voegen bij andere jonge Belgen die aanwezig zijn in de Juventus Primavera-kern: Maxime De Brul, Wout Gielen, Grady Makiobo, Enzo Keutgen en Josué Grelaud.