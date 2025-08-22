Interview Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| 0 reacties
Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent-trainer Ivan Leko heeft zich lyrisch uitgelaten over KV Mechelen als club en over wat Vanderbiest Achter de Kazerne heeft neergezet. Uiteraard werden deze woorden met veel plezier ontvangen in Mechelen.

De persbabbel na Mechelen - Gent was vorige zaterdag al een tijdje aan de gang toen plots Ivan Leko absoluut nog een punt wilde maken. "Ik moet nog zeggen dat het leuk is om hier te komen spelen. In dit stadion naar Engelse stijl voel je het voetbal en ben je dankbaar om in het voetbal te zitten. Mechelen heeft als club de identiteit om ervoor te gaan, de supporters staan er altijd."

Veel lof dus vanwege de Kroaat voor zijn tegenstander van vorig weekend. Daarnaast waren er ook felicitaties aan het adres van Fred Vanderbiest voor de 8 op 12. Een kleine week later mocht Vanderbiest op deze woorden reageren. "Tegenstanders komen hier graag. Het is hier leuk en plezant, er is altijd veel volk en een goeie sfeer."

KV Mechelen maakt er het beste van

Vanderbiest denkt dat de mooie woorden ook iets te maken hebben met de ingesteldheid van zijn team. "We proberen ook altijd iets van de wedstrijd te maken." Niet alles lukt, maar de goede intenties zijn altijd aanwezig. "Soms word je gedwongen om meer te verdedigen door de kwaliteit van de tegenstander. Gent speelde hier één van zijn betere wedstrijden uit de laatste twee à drie maanden."

De lovende woorden van Leko worden beantwoord door een best hoge inschatting van KAA Gent. "Er zijn wel wat nieuwe jongens en een nieuwe coach. Ze zetten week na week grote stappen vooruit." Vanderbiest vindt dat dit bij de Buffalo's toch behoorlijk snel gaat. Wie weet is het wel snel genoeg voor een goede uitslag in de Slag om Vlaanderen. 

Vanderbiest verwacht dat Gent nog sterker wordt

"We hebben tegen een heel sterke ploeg gespeeld die nog sterker gaat worden", zegt Vanderbiest over Gent. De banden tussen KV Mechelen en Gent, en vooral die tussen hun coaches, lijken sterk aangehaald te worden.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest
Ivan Leko

Meer nieuws

Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

17:00
Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

16:00
Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

16:19
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: De Sart - Balde - Šutalo - Furo - Kandouss

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: De Sart - Balde - Šutalo - Furo - Kandouss

16:00
Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

15:30
3
Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel" Reactie

Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel"

16:15
Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans"

Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans"

15:00
2
Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

14:30
4
Verrips reageert na turbulente week waarin Dender Pupe en Scheidler liet vertrekken

Verrips reageert na turbulente week waarin Dender Pupe en Scheidler liet vertrekken

13:45
1
JPL-club zoekt dringend spits, maar... transfertarget faalt voor medische testen

JPL-club zoekt dringend spits, maar... transfertarget faalt voor medische testen

14:00
Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

13:30
1
Tegen ex-ploeg: Noë Dussenne zegt wie er nog bij Standard speelt uit zijn tijd

Tegen ex-ploeg: Noë Dussenne zegt wie er nog bij Standard speelt uit zijn tijd

13:15
Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord"

Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord"

13:00
5
Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp)

Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp)

12:00
10
16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen

16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen

12:20
7
Arrestaties en één politieman gewond: het liep nog stevig uit de hand na de match Anderlecht-AEK

Arrestaties en één politieman gewond: het liep nog stevig uit de hand na de match Anderlecht-AEK

12:40
Gertjan De Mets gelukkig bij Beerschot, maar doet ook boekje open over ontslag bij KAA Gent

Gertjan De Mets gelukkig bij Beerschot, maar doet ook boekje open over ontslag bij KAA Gent

10:45
Ivan Leko ruimt op: Gent-coach rekent ook niet meer op deze Buffalo

Ivan Leko ruimt op: Gent-coach rekent ook niet meer op deze Buffalo

09:00
1
Standard laat verdediger na één seizoen alweer vertrekken

Standard laat verdediger na één seizoen alweer vertrekken

11:00
Het ziet er niet goed uit: DAZN en telecombedrijven lijken niet meer te geloven

Het ziet er niet goed uit: DAZN en telecombedrijven lijken niet meer te geloven

11:20
25
Marc Degryse stelt zich vragen bij wat Europees spelende JPL-clubs kunnen doen

Marc Degryse stelt zich vragen bij wat Europees spelende JPL-clubs kunnen doen

10:30
6
Voor het te laat is: Club Brugge wil contract van talent verlengen

Voor het te laat is: Club Brugge wil contract van talent verlengen

10:00
Lukas Van Eenoo zegt hoe moeilijk het is om tegen een beloftenploeg als Jong KAA Gent te spelen

Lukas Van Eenoo zegt hoe moeilijk het is om tegen een beloftenploeg als Jong KAA Gent te spelen

10:15
Joren Dom zet voetbalcarrière toch niet helemaal stop: "Opnieuw genieten"

Joren Dom zet voetbalcarrière toch niet helemaal stop: "Opnieuw genieten"

09:45
📷 OFFICIEEL KV Kortrijk haalt middenvelder weg bij ploeg uit de Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL KV Kortrijk haalt middenvelder weg bij ploeg uit de Jupiler Pro League

09:15
Patrik Hrosovsky schittert in Polen: dit heeft Genk-middenvelder te zeggen na glansprestatie

Patrik Hrosovsky schittert in Polen: dit heeft Genk-middenvelder te zeggen na glansprestatie

09:30
4
En dat net voor de seizoensstart: vreselijk nieuws voor Olivier Deman

En dat net voor de seizoensstart: vreselijk nieuws voor Olivier Deman

08:40
1
Lech Poznan-coach komt met simpele uitleg na vernedering tegen Racing Genk: "Anders kon het 1-10 worden"

Lech Poznan-coach komt met simpele uitleg na vernedering tegen Racing Genk: "Anders kon het 1-10 worden"

08:20
4
Echt goed verloopt het niet: zo gaat het met de Belgische UEFA-coëfficiënt

Echt goed verloopt het niet: zo gaat het met de Belgische UEFA-coëfficiënt

08:00
10
OFFICIEEL: Antwerp heeft versterking beet en rondt komst van nieuwe aanvaller af

OFFICIEEL: Antwerp heeft versterking beet en rondt komst van nieuwe aanvaller af

07:20
3
KRC Genk-coach Thorsten Fink was de kritiek beu: "Mijn ploeg kwam met een keihard antwoord"

KRC Genk-coach Thorsten Fink was de kritiek beu: "Mijn ploeg kwam met een keihard antwoord"

07:40
1
"Ken je dat verhaal al?" Vormer vertelt over Belgische coach die hem helemaal in zijn hemd zette

"Ken je dat verhaal al?" Vormer vertelt over Belgische coach die hem helemaal in zijn hemd zette

06:30
1
Bertaccini spreekt over Engelse interesse én doet uitspraak die hem héél populair zal maken bij de fans van Anderlecht

Bertaccini spreekt over Engelse interesse én doet uitspraak die hem héél populair zal maken bij de fans van Anderlecht

07:00
Een wereldgoal als afscheid van Dolberg? Spits geeft er een heel duidelijk antwoord op Reactie

Een wereldgoal als afscheid van Dolberg? Spits geeft er een heel duidelijk antwoord op

06:00
1
Besnik Hasi hangt tussen ontgoocheling en trots: "Ik heb geen spijt van mijn 'stunt-uitspraak'" Reactie

Besnik Hasi hangt tussen ontgoocheling en trots: "Ik heb geen spijt van mijn 'stunt-uitspraak'"

23:15
Het beste Anderlecht dat we tot nu toe hebben gezien en toch: dit zijn onze punten voor de paars-witte spelers

Het beste Anderlecht dat we tot nu toe hebben gezien en toch: dit zijn onze punten voor de paars-witte spelers

05:00
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge 23/08 Westerlo Westerlo
Standard Standard 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 23/08 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 24/08 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken" LordJozef LordJozef over Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans" FCBalto FCBalto over Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029 Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Cercle Brugge: - Alex Del Piero Alex Del Piero over 16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen Soloria Soloria over Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp) YoniVL YoniVL over Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord DKMA DKMA over Marc Degryse stelt zich vragen bij wat Europees spelende JPL-clubs kunnen doen YoniVL YoniVL over Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord" filip.dhose filip.dhose over Verrips reageert na turbulente week waarin Dender Pupe en Scheidler liet vertrekken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved