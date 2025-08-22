Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen

KAA Gent-trainer Ivan Leko heeft zich lyrisch uitgelaten over KV Mechelen als club en over wat Vanderbiest Achter de Kazerne heeft neergezet. Uiteraard werden deze woorden met veel plezier ontvangen in Mechelen.

De persbabbel na Mechelen - Gent was vorige zaterdag al een tijdje aan de gang toen plots Ivan Leko absoluut nog een punt wilde maken. "Ik moet nog zeggen dat het leuk is om hier te komen spelen. In dit stadion naar Engelse stijl voel je het voetbal en ben je dankbaar om in het voetbal te zitten. Mechelen heeft als club de identiteit om ervoor te gaan, de supporters staan er altijd."

Veel lof dus vanwege de Kroaat voor zijn tegenstander van vorig weekend. Daarnaast waren er ook felicitaties aan het adres van Fred Vanderbiest voor de 8 op 12. Een kleine week later mocht Vanderbiest op deze woorden reageren. "Tegenstanders komen hier graag. Het is hier leuk en plezant, er is altijd veel volk en een goeie sfeer."

KV Mechelen maakt er het beste van

Vanderbiest denkt dat de mooie woorden ook iets te maken hebben met de ingesteldheid van zijn team. "We proberen ook altijd iets van de wedstrijd te maken." Niet alles lukt, maar de goede intenties zijn altijd aanwezig. "Soms word je gedwongen om meer te verdedigen door de kwaliteit van de tegenstander. Gent speelde hier één van zijn betere wedstrijden uit de laatste twee à drie maanden."

De lovende woorden van Leko worden beantwoord door een best hoge inschatting van KAA Gent. "Er zijn wel wat nieuwe jongens en een nieuwe coach. Ze zetten week na week grote stappen vooruit." Vanderbiest vindt dat dit bij de Buffalo's toch behoorlijk snel gaat. Wie weet is het wel snel genoeg voor een goede uitslag in de Slag om Vlaanderen.

Vanderbiest verwacht dat Gent nog sterker wordt

"We hebben tegen een heel sterke ploeg gespeeld die nog sterker gaat worden", zegt Vanderbiest over Gent. De banden tussen KV Mechelen en Gent, en vooral die tussen hun coaches, lijken sterk aangehaald te worden.