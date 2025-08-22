Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

Manchester United blijft nadrukkelijk geïnteresseerd in Senne Lammens (23). De Engelse topclub zoekt een nieuwe doelman, aangezien André Onana en back-up Altay Bayindir voor onzekerheden zorgen.

Lammens wordt gezien als een betrouwbare optie voor nu en de toekomst. De Antwerp-keeper liet eerder weten dat een overstap naar Manchester United hem aanspreekt: “Man United is een mooie club.”

Eerder vandaag schreven we dat ook Manchester City in beeld zou zijn bij Lammens, maar dat blijkt allesbehalve concreet. Manchester United lijkt op dit moment de belangrijkste kandidaat om de Bosuil-doelman weg te halen.



Er lopen al gesprekken tussen de speler en de club. Volgens Fabrizio Romano zijn deze gesprekken positief, maar tussen Manchester United en Antwerp is er nog geen akkoord. Antwerp vraagt een stevig bedrag van rond de 20 miljoen euro.

Nog 11 dagen

Ook Internazionale toonde eerder interesse in Lammens en informeerde zich bij de club. Op de Bosuil bevestigen ze dat er meerdere geïnteresseerde partijen zijn, maar dat Manchester United momenteel de voortrekkersrol speelt.

De onderhandelingen bevinden zich nog in een vroeg stadium. Een akkoord op clubniveau moet nog vallen, en de komende dagen zullen cruciaal zijn om te zien of de Engelse topclub daadwerkelijk toeslaat.

De zomermercato in de topcompetities loopt nog tot 1 september. Antwerp en Lammens hopen dat er snel duidelijkheid komt, zodat de transfer nog tijdig kan worden afgerond.