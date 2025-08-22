Patrik Hrosovsky schittert in Polen: dit heeft Genk-middenvelder te zeggen na glansprestatie

Patrik Hrosovsky schittert in Polen: dit heeft Genk-middenvelder te zeggen na glansprestatie
Foto: © photonews

KRC Genk won met 1-5 bij Lech Poznan en Patrik Hrosovsky blonk uit met twee goals. De 33-jarige middenvelder kreeg eindelijk zijn kans en betaalde het vertrouwen meteen terug.

KRC Genk maakte Lech Poznan belachelijk: de Polen gingen in hun eigen stadion met 1-5 onderuit. Patrik Hrosovsky had een belangrijke rol. Hij scoorde twee doelpunten.

Dat terwijl hij dit seizoen nog maar 19 minuten verzamelde in de Jupiler Pro League. De Slovaakse middenvelder had er heel veel zin in. "Ook al ben ik 33 jaar, je bent altijd ongeduldig als je niet speelt", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik voelde me bovendien al een tijdje goed in mijn vel. Al begrijp ik de situatie. We hebben een zeer kwaliteitsvolle groep, zeker op het middenveld is er veel concurrentie. Dan moet de trainer keuzes maken. Mijn geduld werd vandaag beloond."

Hrosovsky was schuldig aan balverlies na zijn eerste doelpunt, waaruit de Poolse gelijkmaker volgde. "De bal botste op, het veld lag er ook niet fantastisch bij. Al mag dat zeker geen excuus zijn."

"Ik ben wel heel blij dat ik het onmiddellijk zelf heb kunnen rechtzetten na een fenomenale bal van Jarne. Bij hem weet je dat je gewoon moet lopen, zijn ballen komen sowieso perfect aan. Ook het vervolg van de wedstrijd was zeer goed", besluit Hrosovsky.

Volg KRC Genk - Lech Poznan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (28/08).

