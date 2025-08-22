Standard laat verdediger na één seizoen alweer vertrekken

Standard zocht een oplossing voor Boško Šutalo. Zoals gepland zal de verdediger zijn carrière voortzetten in Polen.

Één jaar geleden kon Standard Boško Šutalo aantrekken. Dankzij de Kroatische connecties van Ivan Leko konden de Rouches een stevige verdediger verwelkomen.

En hij stelde niet teleur bij zijn debuut: Šutalo was serieus en medeverantwoordelijk voor de defensieve soliditeit van het team vanaf het begin van het seizoen, zonder franjes in de opbouw.

Maar net als David Bates werd zijn toekomst gedurende het seizoen en door blessures somberder: slechts vijf basisplaatsen in 2025. Het vertrek van Leko heeft zijn zaak geen goed gedaan, integendeel. Sinds het begin van het seizoen is nog niet één keer op het wedstrijdblad verschenen.

Een uitleenbeurt en nadien een definitieve transfer?

De directie probeert al enkele weken een vertrek voor hem te regelen. En dat is nu gebeurd: Standard heeft de transfer van zijn speler naar de Poolse club KS Cracovia bevestigd tot het einde van het seizoen.

De deal omvat een aankoopoptie ter waarde van 500.000 euro. Boško Šutalo heeft dus mogelijk al zijn laatste wedstrijd in het rood-witte shirt gespeeld. Als de optie niet wordt gelicht, heeft hij nog vier jaar contract bij Sclessin.