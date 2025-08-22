Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

In een open brief richten de supporters van KSC Lokeren zich tot het bestuur van hun club. Ze uiten hun ongenoegen over het huidige beleid en roepen op tot transparantie en hernieuwde betrokkenheid.

De brief, die Het Laatste Nieuws in handen kreeg, bevat scherpe kritiek op het huidige bestuur van KSC Lokeren, met name op CEO Marc Van Moerkerke. Supporters verwijten hem een gebrek aan transparantie en inconsistent beleid.

“De fratsen van de CEO schaden onze club,” klinkt het in de brief. Volgens de fans zijn eerdere beloften niet nagekomen en ontbreekt het aan een duidelijke visie.

De supporters stellen dat het vertrouwen in het bestuur ernstig is geschaad. Ze verwijzen naar eerdere communicatie die volgens hen “holle woorden” bevatte. De brief benadrukt dat de clubcultuur en identiteit onder druk staan door beslissingen die niet stroken met de waarden van KSC Lokeren.

Oproep tot dialoog en verandering

Naast kritiek bevat de brief ook een oproep tot dialoog. De supporters vragen het bestuur om in gesprek te gaan met de achterban en samen te werken aan een toekomstgerichte strategie. “Wij willen bouwen aan een club die gedragen wordt door haar supporters,” aldus de brief.

De fans benadrukken dat hun betrokkenheid voortkomt uit liefde voor de club en niet uit persoonlijke belangen. Ze roepen het bestuur op om de supporters als volwaardige partners te beschouwen in het beleid. “Laat ons samen werken aan een Lokeren dat opnieuw trots kan zijn,” schrijven ze.

