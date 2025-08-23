📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

De geplande overstap van Victor Boniface naar AC Milan staat onverwacht onder druk. Nieuwe medische bevindingen zetten vraagtekens bij de fysieke geschiktheid van de Nigeriaanse spits.

Victor Boniface, momenteel actief bij Bayer Leverkusen, bereikte eerder deze week een akkoord met AC Milan over een definitieve transfer. Ook tussen beide clubs was er sprake van een verregaande overeenkomst, waarbij de financiële details nog niet publiekelijk zijn toegelicht.

Medische keuring

De 24-jarige aanvaller verliet Union Saint-Gilloise in 2023 voor een bedrag van 22,6 miljoen euro en groeide sindsdien uit tot een vaste waarde in de Bundesliga. Volgens journalist Sacha Tavolieri zijn er bij de medische keuring onverwachte fysieke complicaties aan het licht gekomen, die de interesse van AC Milan aanzienlijk hebben afgezwakt.

Dat laat Tavolieri op zijn sociale media weten. De aard van de complicaties is niet nader gespecificeerd, maar bronnen binnen de club spreken van een “reële mogelijkheid dat de transfer niet doorgaat.”

Transfer afgeketst?

Boniface kende een wisselvallig seizoen bij Leverkusen, waarin hij acht doelpunten maakte in negentien Bundesliga-wedstrijden. Ondanks een blessureperiode wist hij indruk te maken met zijn fysieke kracht en snelheid.

De marktwaarde van Boniface wordt momenteel geschat tussen de 30 en 40 miljoen euro. Door eerdere blessures is die waarde enigszins gedaald, wat Milan in staat stelde om een voordelige deal te overwegen.

De medische problemen die opdoken kunnen de transferprijs stevig doen dalen, of er zelfs voor zorgen dat de transfer helemaal niet meer doorgaat. AC Milan heeft nog geen officiële verklaring afgelegd over het vervolg van de onderhandelingen.

