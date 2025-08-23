'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

Aziz Ouattara, voormalig huurling bij KV Mechelen en momenteel buiten de A-kern van KRC Genk, is op zoek naar een nieuwe ploeg. Hij staat in de belangstelling van het Israëlische Maccabi Netanya.

Aziz Ouattara (24) lijkt op weg naar een nieuwe uitdaging buiten België. Volgens Het Belang van Limburg heeft Maccabi Netanya concrete interesse getoond in de Ivoriaanse middenvelder.

Ouattara, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor KV Mechelen, maakt geen deel meer uit van de Genkse A-kern en traint momenteel niet mee met de eerste ploeg.



Speelminuten bij Mechelen

De Israëlische club zou de situatie van Ouattara nauwlettend volgen en overweegt een formeel bod. De speler zelf heeft eerder aangegeven open te staan voor een transfer naar het buitenland. Dat was ook zijn doel, zo gaf hij een jaar geleden aan.

Ouattara werd in 2022 door Genk overgenomen van Hammarby IF en gold aanvankelijk als een veelbelovende versterking voor het middenveld. Ondanks enkele sterke prestaties kon hij zich niet definitief vestigen in de basiself.

Nog één jaar contract

Tijdens zijn uitleenbeurt aan KV Mechelen kreeg hij wel regelmatig speelminuten en stond hij zeven wedstrijden op rij in de basis. Ouattara had zelf meer verwacht van zijn passage bij Genk, maar ziet het nu al als een afgesloten hoofdstuk.

Ouattara ligt nog tot het einde van het seizoen onder contract bij de Limburgers. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment 1 miljoen euro. Toen hij bij Genk arriveerde was hij het dubbele waard.