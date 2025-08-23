Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen
Beerschot heeft toelichting gegeven over de afwezigheid van spits Arnold Vula tijdens de eerste competitiewedstrijden in 1B. Ondanks zijn deelname aan de voorbereiding is de Congolese aanvaller nog niet speelgerechtigd.

Volgens trainer Mo Messoudi ligt de oorzaak van Vula’s afwezigheid bij een administratieve procedure die buiten de invloedssfeer van Beerschot valt.

Administratief probleem

“De club is in deze situatie niet in fout,” benadrukte hij. Vula, afkomstig uit Congo, had een geldige domicilie in Frankrijk, maar die liep af kort voor zijn transfer naar België.

Door het vervallen van zijn Franse domicilie werd de aanvraag voor een Belgische single permit, een vereiste verblijfs- en werkvergunning voor niet-EU-burgers, automatisch doorgestuurd naar Kinshasa in plaats van naar zijn vorige adres in Frankrijk. Dit leidde tot een onverwachte vertraging in de procedure.

Reis naar Congo

De situatie dwong Vula ertoe om af te reizen naar Congo om de formaliteiten persoonlijk af te handelen. “Zo is hij dan naar daar gevlogen, al is het ook niet zo eenvoudig om er binnen te geraken en daar een afspraak te maken om alles in orde te brengen,” gaat Messoudi verder.

De speler verblijft inmiddels al tien dagen in Kinshasa in afwachting van de afronding van zijn dossier. Hoewel de club erop rekent dat de situatie spoedig wordt opgelost, erkent de technische staf dat de timing ongelukkig is.

“Alles zou in orde zijn. Zo komt hij snel terug, maar dat kost ons jammer genoeg misschien wel enkele kostbare punten,” aldus Messoudi nog.

