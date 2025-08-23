Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda
Foto: © photonews

Geoffry Hairemans zal zondag niet in actie komen wanneer Royal Antwerp FC het opneemt tegen KV Mechelen. De middenvelder, die herstelt van een zware blessure, blijft echter nauw betrokken bij de ploeg en heeft een duidelijke datum voor ogen: 7 februari.

Hoewel Hairemans niet op het veld zal staan tijdens de wedstrijd tegen zijn ex-club KV Mechelen, kiest hij bewust voor aanwezigheid in het stadion. “Als je voor een match in de tribune gaat zitten, je ziet de ploeg opkomen en je hoort het publiek. Dat doet het meeste pijn. Dan wil je zelf op het veld staan,” verklaart hij in Het Laatste Nieuws.

Collectief

Toch verkiest hij de steun aan zijn team boven thuisblijven: “Ik ga niet thuis in de zetel zitten janken, hé. Daar wordt niemand beter van.” De speler benadrukt het belang van groepsgevoel en betrokkenheid, ook in periodes van fysieke inactiviteit.

Zijn aanwezigheid op wedstrijddagen is volgens hem essentieel om deel te blijven uitmaken van het collectief. In zijn herstelproces heeft Hairemans een duidelijke mijlpaal voor ogen. “Deze ochtend nog heb ik opgezocht wanneer we op KV Mechelen spelen: 7 februari,” zegt hij.

Niet forceren

Die datum staat met rood aangeduid in zijn agenda. Hij heeft zijn kinesisten al ingelicht over zijn ambitie: “Dán wil ik weer in de wedstrijdselectie zitten. Of het haalbaar is, zullen we zien. Ik ga zeker niets forceren.”

De blessure noemt hij een “bittere pil”, maar hij weigert zich neer te leggen bij een langdurige afwezigheid. “Dit is niet het einde van mijn carrière – ik heb hier nog een contract tot 2027,” besluit Hairemans.

Volg Antwerp - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (24/08).

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KV Mechelen
Geoffrey Hairemans

