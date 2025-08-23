📷 OFFICIEEL Lokeren haalt Belgische versterking uit Duitsland

KSC Lokeren heeft zich verzekerd van de komst van de Belgische verdediger Ibrahim Digberekou. De 20-jarige rechtsvoetige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Borussia Mönchengladbach.

Lokeren kondigde de transfer aan via haar officiële communicatiekanalen. “Sporting heeft zich verzekerd met de komst van de Belgische verdediger uit de Oostkantons, Ibrahim Digberekou (20),” luidt het bericht op X.

Digberekou komt over van het Duitse Borussia Mönchengladbach, waar hij actief was in de jeugdopleiding. Met deze transfer haalt Lokeren een jonge speler met internationale ervaring in huis. Dat komt de club goed uit, want de supporters losten vrijdag een open brief om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken bij de club.



Versterking defensie

Digberekou genoot zijn opleiding in Duitsland en beschikt over een fysiek profiel dat past binnen de ambities van de club. Zijn komst moet bijdragen aan de versterking van de achterhoede, waar Lokeren inzet op stabiliteit en diepgang.

De speler wordt geprofileerd als rechtsvoetige centrale verdediger, maar kan ook als rechtsback uit de voeten. Zijn polyvalentie biedt coach Stijn Vreven extra opties in de organisatie.

Met de komst van Digberekou versterkt Lokeren niet alleen zijn spelersgroep. De Oostkantonner krijgt op Daknam de kans om zich verder te ontwikkelen in een omgeving waar speelminuten en begeleiding centraal staan. Een aankoopoptie is niet in de deal opgenomen, zo merkt transferjournalist Sacha Tavolieri op.