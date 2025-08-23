Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

Met 10 op 12 beleeft landskampioen Union Saint-Gilloise zijn beste competitiestart sinds de terugkeer naar de hoogste klasse. Coach Sébastien Pocognoli benadrukt zijn eigen filosofie, die afwijkt van het rotatiemodel van collega Nicky Hayen bij Club Brugge.

Union SG scoorde twaalf keer in vier wedstrijden en lijkt aanvallend goed op dreef. De recente vorm van Kevin Rodriguez, die drie doelpunten maakte in twee duels, zorgt voor een luxeprobleem in de spits.

Roteren?

Promise David, vorig seizoen nog topschutter, keerde recent terug uit blessure en ook Fuseini is opnieuw inzetbaar. Pocognoli blijft echter vasthouden aan zijn selectieprincipes. “Het is fundamenteel dat ik iedereen blijf betrekken,” klinkt het bij Pocognoli in Gazet van Antwerpen.

Lees ook... Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

“Om iedereen mee in het verhaal te houden, moet je iedereen blijven pushen. Kevin heeft zijn kansen gekregen door blessures en de late terugkeer van internationals, en hij heeft die kans gegrepen. Al wil dat niet zeggen dat hij de volgende wedstrijd sowieso titularis is.”

Pocognoli maakt hiermee duidelijk dat hij niet gelooft in rotatie omwille van rotatie. “Het is eigenlijk simpel: de beste ploeg moet op het veld staan. Roteren om te roteren, daar hou ik niet zo van.” Daarmee positioneert hij zich tegenover Hayen, die bij Club Brugge bekendstaat om zijn frequente wissels en brede inzet van de kern. Zeker met zijn doelmannen, tot ergernis van ook analisten zoals Johan Boskamp.

Champions League

De brede kern van Union SG biedt mogelijkheden, maar vraagt ook om duidelijke keuzes. Voor de komende wedstrijd tegen La Louvière moet Pocognoli knopen doorhakken.

Met het oog op de start van de Champions League binnen enkele weken, wil Union SG competitief blijven. Pocognoli rekent erop dat de huidige spelersgroep behouden blijft en dat de continuïteit in zijn selectiebeleid vruchten zal afwerpen.

Volg La Louvière - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (24/08).

