🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen?

Vlak voor het uur werd Dennis Praet van het veld gestuurd tijdens de wedstrijd tussen Antwerp en KV Mechelen. De VAR had de beslissing van scheidsrechter Bram Van Driessche veranderd.

Dankzij een prachtig schot van Mahamadou Doumbia tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd, heeft Antwerp KV Mechelen zijn eerste nederlaag van het seizoen toegediend.

Maar het had er helemaal anders kunnen uitzien. Dennis Praet werd in de 60e minuut uitgesloten met rood vanwege een ingreep op Mrabti.



Verdiende uitsluiting voor Dennis Praet?

In eerste instantie had Bram Van Driessche een gele kaart gegeven aan de middenvelder van Antwerp. Vervolgens verzocht de VAR de scheidsrechter zijn beslissing te herzien.

Bram Van Driessche bekeek de beelden terwijl Dennis Praet op het veld volhield dat zijn ingreep niet opzettelijk was en dat hij zijn noppen niet op de enkel van zijn tegenstander had gezet.

De 31-jarige speler werd uitgesloten en heeft dus zijn eerste minuten van het seizoen in een officiële wedstrijd gemist. Een uitsluiting met beperkte gevolgen, dankzij het prachtige doelpunt van Mahamadou Doumbia.