🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen?

🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vlak voor het uur werd Dennis Praet van het veld gestuurd tijdens de wedstrijd tussen Antwerp en KV Mechelen. De VAR had de beslissing van scheidsrechter Bram Van Driessche veranderd.

Dankzij een prachtig schot van Mahamadou Doumbia tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd, heeft Antwerp KV Mechelen zijn eerste nederlaag van het seizoen toegediend.

Maar het had er helemaal anders kunnen uitzien. Dennis Praet werd in de 60e minuut uitgesloten met rood vanwege een ingreep op Mrabti.

Lees ook... Met tien kan het ook: na uitsluiting van Dennis Praet knalt Doumbia Antwerp naar gevleide zege tegen KV Mechelen

Verdiende uitsluiting voor Dennis Praet?

In eerste instantie had Bram Van Driessche een gele kaart gegeven aan de middenvelder van Antwerp. Vervolgens verzocht de VAR de scheidsrechter zijn beslissing te herzien.

Bram Van Driessche bekeek de beelden terwijl Dennis Praet op het veld volhield dat zijn ingreep niet opzettelijk was en dat hij zijn noppen niet op de enkel van zijn tegenstander had gezet.

De 31-jarige speler werd uitgesloten en heeft dus zijn eerste minuten van het seizoen in een officiële wedstrijd gemist. Een uitsluiting met beperkte gevolgen, dankzij het prachtige doelpunt van Mahamadou Doumbia.

17 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KV Mechelen
Dennis Praet

Meer nieuws

Met tien kan het ook: na uitsluiting van Dennis Praet knalt Doumbia Antwerp naar gevleide zege tegen KV Mechelen

Met tien kan het ook: na uitsluiting van Dennis Praet knalt Doumbia Antwerp naar gevleide zege tegen KV Mechelen

15:28
Doumbia voor de zoveelste keer goud waard voor Antwerp: uitspraken Vincent Janssen over hem zeggen nog het meest Reactie

Doumbia voor de zoveelste keer goud waard voor Antwerp: uitspraken Vincent Janssen over hem zeggen nog het meest

17:05
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Okereke - Balikwisha - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Okereke - Balikwisha - Lammens

19:00
LIVE: Union heeft werk voor de boeg na de rust! Live

LIVE: Union heeft werk voor de boeg na de rust!

19:20
LIVE: De bal rolt in de kelderkraker tussen Dender en OH Leuven Live

LIVE: De bal rolt in de kelderkraker tussen Dender en OH Leuven

19:15
📷 🎥 YNWA voor Gino Lawijt: overleden Antwerp-supporter krijgt passend eerbetoon in wedstrijd tegen KV Mechelen

📷 🎥 YNWA voor Gino Lawijt: overleden Antwerp-supporter krijgt passend eerbetoon in wedstrijd tegen KV Mechelen

14:20
2
KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft nog een grote droom: "Zoals Francky Dury dat bij Zulte Waregem deed"

KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft nog een grote droom: "Zoals Francky Dury dat bij Zulte Waregem deed"

14:00
Waarom één team uit de Challenger Pro League een punt aftrek heeft gekregen

Waarom één team uit de Challenger Pro League een punt aftrek heeft gekregen

19:15
'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'

'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'

19:00
2
César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist" Interview

César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist"

18:22
🎥 AC Milan gaat kopje onder tegen promovendus: Alexis Saelemaekers is duidelijk

🎥 AC Milan gaat kopje onder tegen promovendus: Alexis Saelemaekers is duidelijk

18:30
Wie zakt dit seizoen in de Jupiler Pro League? Coach van 'topfavoriet' is wel héél erg duidelijk

Wie zakt dit seizoen in de Jupiler Pro League? Coach van 'topfavoriet' is wel héél erg duidelijk

17:45
Dit heeft de Italiaanse pers te zeggen over Kevin De Bruyne na zijn debuut

Dit heeft de Italiaanse pers te zeggen over Kevin De Bruyne na zijn debuut

18:00
Hannes Van der Bruggen wil nog iets kwijt over ploegmaat bij Cercle: "Daar word ik eerlijk gezegd zot van"

Hannes Van der Bruggen wil nog iets kwijt over ploegmaat bij Cercle: "Daar word ik eerlijk gezegd zot van"

17:00
Hoe een voetbalpsycholoog een speler van OH Leuven enorm hielp

Hoe een voetbalpsycholoog een speler van OH Leuven enorm hielp

16:45
AC Milan wil Boniface plots niet meer: dit is wat er gebeurde

AC Milan wil Boniface plots niet meer: dit is wat er gebeurde

17:30
Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons"

Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons"

16:00
3
OFFICIEEL: STVV neemt na één seizoen afscheid van centrale verdediger

OFFICIEEL: STVV neemt na één seizoen afscheid van centrale verdediger

15:30
Flankspeler met verleden bij Anderlecht en Dender verlaat Knokke voor buitenlands avontuur

Flankspeler met verleden bij Anderlecht en Dender verlaat Knokke voor buitenlands avontuur

15:45
Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden"

Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden"

15:00
4
Nu al een 'kelderkraker' in Jupiler Pro League: David Hubert is duidelijk

Nu al een 'kelderkraker' in Jupiler Pro League: David Hubert is duidelijk

14:45
Standard-coach Mircea Rednic geeft uitleg bij heel opvallende beslissingen die hij nam Interview

Standard-coach Mircea Rednic geeft uitleg bij heel opvallende beslissingen die hij nam

14:30
Kevin De Bruyne blinkt meteen uit: dit heeft coach Antonio Conte te zeggen

Kevin De Bruyne blinkt meteen uit: dit heeft coach Antonio Conte te zeggen

13:30
1
KVC Westerlo haalt ook versterking op in Nederland

KVC Westerlo haalt ook versterking op in Nederland

18:15
KRC Genk Ladies onderuit tegen LOSC Lille

KRC Genk Ladies onderuit tegen LOSC Lille

16:15
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"

12:30
LIVE: Antwerp en KVM ongeslagen de vijfde speeldag in, maar wat is het effect van de transfermercato op deze affiche?

LIVE: Antwerp en KVM ongeslagen de vijfde speeldag in, maar wat is het effect van de transfermercato op deze affiche?

09:45
Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

08:20
27
OFFICIEEL: Antwerp hakt de knoop door: 18-jarige Ecuadoraan krijgt contract

OFFICIEEL: Antwerp hakt de knoop door: 18-jarige Ecuadoraan krijgt contract

10:30
5
🎥 Nederlaag tegen Cercle Brugge eindigt in chaos: Standard-supporters met elkaar op de vuist

🎥 Nederlaag tegen Cercle Brugge eindigt in chaos: Standard-supporters met elkaar op de vuist

13:00
3
Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is...

Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is...

12:00
4
Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar

Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar

11:30
28
Benito Raman spreekt klare taal over zijn toekomst: "Een paar weken geleden mijn akkoord gegeven"

Benito Raman spreekt klare taal over zijn toekomst: "Een paar weken geleden mijn akkoord gegeven"

07:00
Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"

Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"

11:00
5
LIVE: Kelderkraker in Denderleeuw: slechtste aanval tegen slechtste verdediging

LIVE: Kelderkraker in Denderleeuw: slechtste aanval tegen slechtste verdediging

10:15
Sven Vandenbroeck luidt de alarmbel bij Zulte Waregem met duidelijke boodschap voor bestuur

Sven Vandenbroeck luidt de alarmbel bij Zulte Waregem met duidelijke boodschap voor bestuur

09:30
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over 'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club' Paa'ke Paa'ke over 🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen? Johnnie Walker Johnnie Walker over 📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet' Pé_1 Pé_1 over Doumbia voor de zoveelste keer goud waard voor Antwerp: uitspraken Vincent Janssen over hem zeggen nog het meest Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden" Antwerp nr1 Antwerp nr1 over Antwerp - KV Mechelen: 2-1 Joris impe Joris impe over David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is... Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons" roodwit1880 roodwit1880 over 📷 🎥 YNWA voor Gino Lawijt: overleden Antwerp-supporter krijgt passend eerbetoon in wedstrijd tegen KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved