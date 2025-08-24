Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"

Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"
Foto: © photonews

Jarne Steuckers blijft week na week indruk maken bij KRC Genk. Donderdag in Poznan zette hij zijn Europese debuut kracht bij met liefst drie assists in de 1-5-zege tegen Lech Poznan. Een prestatie die de roep om een selectie bij de Rode Duivels alleen maar luider maakt.

Zijn assists waren stuk voor stuk pareltjes: een slimme aflegger voor Hrosovsky, een sublieme doorsteekpass opnieuw voor de Slovaak en een perfecte voorzet voor de Poolse invaller Gurgul.

“Ik loop nu in de kijker omdat mijn voorzetten worden afgewerkt", reageert Steuckers nuchter in HBvL. “Maar ook vorig seizoen creëerde ik al de meeste kansen in de competitie. Alleen werden die niet altijd benut.”

De komst van Japanse sterspeler Junya Ito ziet hij niet als bedreiging, maar als extra prikkel. “Concurrentie houdt iedereen scherp", zegt hij. “En ik zie niet in waarom Ito en ik niet samen zouden kunnen spelen. We hebben verschillende kwaliteiten en kunnen allebei op meerdere posities uit de voeten.”

Ik zie niet in waarom Ito en ik niet samen kunnen spelen

Zijn eerste Europese avond smaakte in ieder geval naar meer. “We speelden in een prachtig stadion met een echte voetbalsfeer, dat haalt het beste in een speler naar boven", vertelt Steuckers. “Met de ruimte die er lag, konden we volop onze loopacties benutten. Nu willen we de kwalificatie voor de groepsfase afmaken en ons daar meten met teams uit de grote competities.”

De aanvallende middenvelder weet dat hoe hoger zijn niveau wordt, hoe groter de kans dat bondscoach Rudi Garcia hem een kans geeft. “Ik zat al twee keer in de voorselectie, dat is een bewijs dat ze me volgen", zegt hij. “Natuurlijk droom ik ervan om Rode Duivel te worden. Dat is een enorme motivatie om elke week te blijven presteren.”
 

