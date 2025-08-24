Hoe een voetbalpsycholoog een speler van OH Leuven enorm hielp

Voor OH Leuven is het in Denderleeuw op zondagavond al een klein beetje D-day. Verliezen in Oost-Vlaanderen zou voor een pijnlijke 1 op 15 zorgen. En dus wordt ook opnieuw onder meer gerekend op Jovan Mijatovic.

Jovan Mijatovic is aan een goed seizoen bezig bij OH Leuven. Misschien is hij na vier speeldagen misschien wel de meest constante in de prestaties.

Constante prestaties voor OH Leuven

Hij kon zijn team ook niet aan meer dan 1 op 12 helpen, maar hij heeft deze zomer wel heel duidelijk stappen gezet na een moeilijke vorige jaargang.



De 20-jarige verdediger uit Servië legt in Het Nieuwsblad uit hoe dat komt - en ook hoe hij liefst zeven kilogram verloor om zo nog steviger voor de dag te komen.

Een proper appartement is belangrijk voor Mijatovic

"Ik ben nergens naartoe geweest. Gewoon thuis in Servië gebleven en twee keer per dag getraind.” En hij heeft met een voetbalpsycholoog gebabbeld hoe hij zijn niveau moet opkrikken. “Ik kende hem al van de nationale ploeg en ik heb gewoon enkele keren met hem gebabbeld over het voetballeven én dat erbuiten.”

“Als je een proper appartement hebt, ga je je beter voelen. Omdat een juiste mentaliteit begint met kleine dingen. Sindsdien kuis ik elke dag. Die dingen veranderen veel. Je voelt je echt beter, je slaapt beter, alles.”