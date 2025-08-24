KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft nog een grote droom: "Zoals Francky Dury dat bij Zulte Waregem deed"

Fred Vanderbiest beleeft een sterk begin als hoofdtrainer van KV Mechelen. Malinwa bleef ongeslagen en Vanderbiest droomt luidop van een lange termijn als T1 in Mechelen.

Fred Vanderbiest werd deze zomer hoofdtrainer bij KV Mechelen. Voordien was hij actief als interim-coach, na het vertrek van Besnik Hasi. Vanderbiest gaf al snel aan dat hij klaar was voor het echte werk.

Ondertussen doet KV Mechelen het goed. Malinwa verloor dit seizoen nog niet: er werd twee keer gelijkgespeeld (Zulte Waregem, KAA Gent) en twee keer gewonnen (Westerlo, Club Brugge).



Nog eens play-off 1 halen zou mooi zijn, maar wel niet makkelijk. "Je wil natuurlijk altijd zo hoog mogelijk eindigen, eraan snuffelen, maar als je realistisch bent, weet je dat elk dubbeltje dan aan onze kant zal moeten vallen", zegt hij bij De Zondag.

Vanderbiest heeft het in Mechelen naar zijn zin. Hij was er lange tijd assistent-coach, voor het avontuur als hoofdcoach begon. Zijn droom is nu om zo lang mogelijk aan te blijven als T1.

"Ik wil het gewoon goed doen met Mechelen. De rest zien we dan wel. Ik zou alleszins heel blij zijn, mocht ik het hier als hoofdcoach tien jaar kunnen uitzingen zoals Francky Dury dat bij Zulte Waregem deed", besluit hij.