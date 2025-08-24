'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen'

Raphael Onyedika van Club Brugge wordt opnieuw gelinkt aan een ploeg die hem vorig jaar al probeerde over te nemen. De interesse lijkt deze zomer opnieuw actueel te worden.

Raphael Onyedika, is sinds 2022 actief bij Club Brugge en geldt als een vaste waarde op het middenveld. De speler heeft een contract tot medio 2027 en een geschatte marktwaarde van circa 20 miljoen euro.

Nieuwe interesse uit Turkije

Zijn naam circuleert opnieuw in Europese transferkringen, waarbij vooral clubs uit Engeland en Italië hem op de radar hebben staan. Volgens Transferfeed is Onyedika een speler bij Club Brugge die deze zomer zeker nog zal vertrekken.

Zijn naam duikt op bij meerdere clubs, waaronder West Ham United, dat eerder al concrete interesse toonde. Ook Juventus en AC Milan worden genoemd als potentiële bestemmingen.

De hernieuwde belangstelling zou echter van Galatasaray komen, zo meldt Transferfeed, de ploeg die een jaar geleden al een akkoord had met de Nigeriaanse middenvelder. Er zou een transferbedrag van 20 tot 30 miljoen euro nodig zijn om hem los te weken.

Nog geen vervanger in beeld

Een vertrek van Onyedika zou sportief een aderlating betekenen voor Club Brugge, maar kan financieel aantrekkelijk zijn. Eerdere transfers van sterkhouders zoals Maxim De Cuyper en Ardon Jashari hebben de clubkas aanzienlijk gespijsd.

Blauwzwart heeft zich reeds versterkt met onder meer Mamadou Diakhon en Ludovit Reis, maar een directe vervanger voor Onyedika is nog niet aangetrokken. Een vertrek zou dus gepaard moeten gaan met een snelle herinvestering in het middenveld.